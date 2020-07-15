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台灣南北生活型態差很大？ 眾一致狂嘆「出了台北像沒腳」

聯合新聞網 / 綜合報導
北部人大眾運輸發達，出門習慣仰賴捷運、公車的北部人，到了南部可能會不習慣。記者楊文琪／攝影
北部人大眾運輸發達，出門習慣仰賴捷運、公車的北部人，到了南部可能會不習慣。記者楊文琪／攝影

台灣土地雖然不大，但南北差異卻不小，從食物口味到生活習慣都有些許不同，而類似話題也時常被網友提出來討論。這次就有網友討論起從小生長在北部的人，要搬到南部生活會遇到什麼樣的困難？

原po在ptt女孩板發文表示，最近看到一個網友為情所苦，想離開原本的生活圈，到南部生活，「底下推文很多都說，要一個在北部土生土長的人去南部生活真的太困難」，網友們的激烈反應令原po好奇，「台灣就這麼小一條蕃薯，南北的生活型態有差到如此誇張嗎？」

有網友認為「真的有差」，「最不習慣應該是大眾運輸」、「有冬天跟沒冬天的差別」、「台北人超習慣捷運公車又一堆不會騎車的，還以為每個地方都有誠品跟星巴克」。

也有一派網友認為「沒差那麼多」，「我東南西北都住過，除了吃飯差比較多其他都還好」、「我南北部都住過，比較喜歡南部」、「現在高雄也有Youbike囉，有捷運又有你們最愛的腳踏車，趕快來高雄定居吧～」。

最多人點名的差異還是「交通方式」，「交通方式絕對有差，尤其北市大眾運輸很方便」、「不會開車騎車在南部就只有一隻腳」、「從小就住雙北，仰賴公車捷運的人，到了南部會像廢了雙腳一樣」。

此外，也有網友特別回文強調「人行道」和「騎樓」才是差別最有感的地方，「你看看現在台北市忠孝東路北科大那段，騎樓已經夠大了，但人行道還在拓寬整修。反觀南部，不要說人行道，連個騎樓停車、攤販都搞不定了，推個嬰兒車你敢走路出門嗎？」這一點也獲得不少人認同。

捷運 北市 公車 人行道

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