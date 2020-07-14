為何寶雅可以在台灣生存這麼久？ 內行網友揭4關鍵：無人能敵

台灣美妝連鎖店品牌眾多，為了能夠凸顯品牌特性吸引消費者，各種類型的產品幾乎都可以在店裡找到，而近期大家最熟悉的就是台灣本土品牌寶雅（POYA）。對此，昨（13）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現寶雅幾乎什麼都賣，食、衣、住、行等商品通通都有，於是他就好奇的詢問廣大網友「寶雅為何能在台灣生存這麼久？」

原PO在文中表示，眾所周知寶雅幾乎什麼都賣，無論是用的、吃的，還是玩的，幾乎樣樣都有，價格卻又無法與光南和全聯相比，原PO認為雖然寶雅有賣很多奇奇怪怪的牌子，對於喜歡嚐鮮的人可能覺得很棒，但講求CP值的台灣人為什麼有辦法讓寶雅存活那麼久，因此希望有內行的網友可以分析寶雅成功的原因。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，並紛紛回應，「寶雅不但可以生存，股價還高的嚇人」、「聽別人說，寶雅賣的東西就是跟其他連鎖店不一樣」、「大概是因為粉紅色的裝潢女生很愛吧」、「寶雅連國中女生都愛逛」、「寶雅的唯一好處就是，WIFI不用登入」、「寶雅真的超可怕，每次進去都買一堆」。

一些內行網友更指出寶雅能存活的4個關鍵，分別是商品多、店內走道寬敞、價格划算、地點好，「光南每次去人都很擠，店員又愛緊迫盯人，但在寶雅就可以舒適的逛」、「品項多、走道寬、價格利潤好、地點優，無人能敵」、「冷氣真的很厲害，夏天去可以逛一個下午」、「有些在全聯買不到的東西，寶雅有在賣，大賣場又距離很遠，為求快求便，而且優惠很多，所以都會選擇去寶雅」、「產品選擇真的非常多，光面膜就有滿滿一整條走道」、「可能佈置的很像百貨專櫃，走道很寬敞，逛起來舒服」。