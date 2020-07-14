快訊

新加坡大選落幕：執政黨得票率下跌 說明什麼？

大同股東會改選爭議 金管會：大同即日起不得自辦股務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何寶雅可以在台灣生存這麼久？ 內行網友揭4關鍵：無人能敵

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他發現寶雅幾乎什麼都賣，於是他就好奇詢問廣大網友「寶雅為何能在台灣生存這麼久？」。示意圖。記者何秀玲／攝影
一名網友PO文提到，他發現寶雅幾乎什麼都賣，於是他就好奇詢問廣大網友「寶雅為何能在台灣生存這麼久？」。示意圖。記者何秀玲／攝影

台灣美妝連鎖店品牌眾多，為了能夠凸顯品牌特性吸引消費者，各種類型的產品幾乎都可以在店裡找到，而近期大家最熟悉的就是台灣本土品牌寶雅（POYA）。對此，昨（13）日就有一名網友在PTTPO文提到，他發現寶雅幾乎什麼都賣，食、衣、住、行等商品通通都有，於是他就好奇的詢問廣大網友「寶雅為何能在台灣生存這麼久？」

原PO在文中表示，眾所周知寶雅幾乎什麼都賣，無論是用的、吃的，還是玩的，幾乎樣樣都有，價格卻又無法與光南和全聯相比，原PO認為雖然寶雅有賣很多奇奇怪怪的牌子，對於喜歡嚐鮮的人可能覺得很棒，但講求CP值的台灣人為什麼有辦法讓寶雅存活那麼久，因此希望有內行的網友可以分析寶雅成功的原因。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，並紛紛回應，「寶雅不但可以生存，股價還高的嚇人」、「聽別人說，寶雅賣的東西就是跟其他連鎖店不一樣」、「大概是因為粉紅色的裝潢女生很愛吧」、「寶雅連國中女生都愛逛」、「寶雅的唯一好處就是，WIFI不用登入」、「寶雅真的超可怕，每次進去都買一堆」。

一些內行網友更指出寶雅能存活的4個關鍵，分別是商品多、店內走道寬敞、價格划算、地點好，「光南每次去人都很擠，店員又愛緊迫盯人，但在寶雅就可以舒適的逛」、「品項多、走道寬、價格利潤好、地點優，無人能敵」、「冷氣真的很厲害，夏天去可以逛一個下午」、「有些在全聯買不到的東西，寶雅有在賣，大賣場又距離很遠，為求快求便，而且優惠很多，所以都會選擇去寶雅」、「產品選擇真的非常多，光面膜就有滿滿一整條走道」、「可能佈置的很像百貨專櫃，走道很寬敞，逛起來舒服」。

品牌 PTT 寶雅

延伸閱讀

搶綠卡移民美國就可過好生活？ 他住美15年勸：不會比較快活

癡男求愛不成引殺機 女直播主遭皮帶勒頸倒地

電鍋新用法！打開驚見「灰色毛球」 網笑：快加熱

店家拒收20元硬幣「不違法」 網友歪樓：我可以全收嗎？

相關新聞

為何寶雅可以在台灣生存這麼久？ 內行網友揭4關鍵：無人能敵

台灣美妝連鎖店品牌眾多，為了能夠凸顯品牌特性吸引消費者，各種類型的產品幾乎都可以在店裡找到，而近期大家最熟悉的就是台灣本土品牌寶雅（POYA）。對此，昨（13）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現寶雅幾乎什麼都賣，食、衣、住、行等商品通通都有，於是他就好奇的詢問廣大網友「寶雅為何能在台灣生存這麼久？」

他怨迪卡儂難逛不好買 網曝「3大優勢」打臉：CP值高

迪卡儂是國內最大的運動用品店，來台多年深受不少消費者喜愛，然而有網友表示，自己逛完一圈後，完全沒有購物慾望，感覺大家也沒買什麼，他認為「迪卡儂這樣下去會倒」，貼文一出，不少人打臉原PO的看法。

百元火鍋店為什麼不會倒？ 內行網友揭關鍵：吃粗飽

台灣人愛吃火鍋，現今主打各種特色的火鍋店更是琳琅滿目，但火鍋店會依據食材的選用、湯頭等而有高低不同的價錢，因此主打高CP值的「小火鍋」更是受大批民眾喜愛。不過，昨（12）日一名網友在PTT中PO文提到，昨天他走進一間百元火鍋店用餐，雖然說是主打「百元」，但是其實最便宜的小火鍋也要150元，並認為其實這種食物根本毫無「烹飪技術」可言，但卻一間一間開，於是就好奇詢問廣大網友「百元火鍋為什麼不會倒？」

台北喜宴甜點每人一桶「家庭號」冰淇淋 過來人：南部日常

在台灣吃喜宴或是圓桌料理，通常在餐點的最後，都會附上甜點或水果，份量也會依照餐桌的人數而做調整。不過，日前一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，近日她參加老公好友的婚宴，到最後一樣餐後甜點時，竟然送上每人一桶「家庭號冰淇淋」，這樣的場景讓她驚訝的直呼「台北還能吃到南部的感覺！」

廁所有大蟑螂！她拿手機找「救兵」外送 網驚呼：新服務？

相信蟑螂是不少人的天敵，如果出現在眼前肯定嚇到驚聲尖叫，日前有女網友在廁所發現一隻大蟑螂，但家人都已入睡，於是她靈機一動，拿出手機請人幫忙，不過救兵卻讓網友驚呼「竟然有這種服務！」

香菜難保存易發黑！內行人曝「實用妙招」：比剛買回來翠綠

香菜對眾人來說是愛惡分明的食物，喜歡的人認為能提升佳餚味道，而討厭的人則不愛它獨有的香氣，然而更多少人困擾香菜保存不易，買回家冰沒幾天就黑掉，不過有網友在臉書分享香菜保存方法，直言「放2~3週依然新鮮翠綠」。

第一次約會別再去電影院！ 網友推薦「三大約會聖地」

和心儀的對象能不能進一步發展，第一次約會絕對是關鍵，尤其約會地點該怎麼選可是大有玄機。就有網友好不容易約到女生，卻不知道該去哪，向網友求助，而最多網友建議「水族館」、「溜冰」和「北美館」。

炸雞最好吃的竟不是雞腿？ 網推這部位：肉質最好

炸得金黃酥脆的炸雞，讓人看了食指大動，大口咬下後更是一口接著一口，許多店家也可以讓顧客依照自己的喜好選擇部位，不過日前有網友好奇「炸雞哪個部位最好吃」引起討論，結果第一名竟出乎意料不是多數民眾所喜愛的雞腿，讓人跌破眼鏡。

阿嬤將雞蛋冰冷凍！他好奇「能吃嗎」 內行人揭密：美味升級

日前有網友買一大盒雞蛋來孝順老人家，怎料下班回家發現阿嬤將雞蛋冰到「冷凍庫」，這一舉動讓他相當不解，心想「雞蛋還能吃嗎」，貼文曝光後，釣出內行人揭密「冷凍過後更好吃」。

背後涼涼的…她穿傘狀上衣騎車秒變傘蜥蜴 網友笑：很潮

最近天氣熱爆，愛漂亮的女生面臨要「曬」或要「熱」的兩難抉擇，穿外套好熱，但不穿外套可能更悲劇。

她用Foodpanda點海底撈外送 浮誇服務讓網友讚「會被寵壞」

麻辣火鍋店海底撈「肉麻式」服務遠近馳名，在家吃海底撈又是什麼感覺呢？有女網友在Dcard分享第一次在Foodpanda點海底撈的經驗，其他網友看了大讚好狂。

拿十張健保卡替全家預購三倍券 他問：像不像車手

振興三倍券可以到超商多功能事務機預購，近日有網友拿著健保卡到超商預購時，拍下一張照片引起留言區熱烈討論，原來是網友一次拿十張健保卡到超商，全家十口的卡片全在他手上，看起來就像車手拿眾多信用卡盜領現金一樣，網友看了也表示「如果在提款機前面就是了」、「警察在你的後面」。

熱門新聞

台北喜宴甜點每人一桶「家庭號」冰淇淋 過來人：南部日常

阿財米糕老闆撿到槍！超狂回應顧客1星評價 網笑到要朝聖

百元火鍋店為什麼不會倒？ 內行網友揭關鍵：吃粗飽

他怨冷氣「27度太冷、28度太熱」？ 網：設定該這樣調

口水外送？ 外送員電梯內偷喝客人飲料「知道時已喝光」

搶綠卡移民美國就可過好生活？ 他住美15年勸：不會比較快活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。