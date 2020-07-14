他怨迪卡儂難逛不好買 網曝「3大優勢」打臉：CP值高

迪卡儂是國內最大的運動用品店，來台多年深受不少消費者喜愛，然而有網友表示，自己逛完一圈後，完全沒有購物慾望，感覺大家也沒買什麼，他認為「迪卡儂這樣下去會倒」，貼文一出，不少人打臉原PO的看法。

原PO在PTT發文表示，最近想買鞋子、壺鈴、運動、褲子，於是初次踏入迪卡儂，可是逛了一圈沒有讓人衝動購物的品項，「這樣整棟的賣場，提袋率也不高，應該很快會倒吧！」

對此，許多網友反駁表示「南部超多人買好嘛！」、「迪卡儂業績好到爆，我弟就在那工作」、「上禮拜才去，內湖店人有夠多」、「它只是不適合你，而你只是一位過客」、「好東西很多，你不懂」、「健身手套跟拉力帶品質超好」、「真正有在運動的才知道迪卡儂的方便」。

另外有網友點出「價格便宜」、「商品耐用」、「適和運動初階者和有小孩家庭」是迪卡儂的3大優勢，「物美價廉的一間店不會倒」、「超愛買他們家的產品，對運動新手友善，CP值高」、「小孩子大很快，衣服鞋子一下子就太小，買迪卡儂很適合」、「我的背包陪我好幾年，每天背還上山下海去了五個國家，連一點脫線都沒有」、「真的是高CP入門款，想從事任何運動入門直接來這」、「東西品質很好，我買了很多」。