香菜難保存易發黑！內行人曝「實用妙招」：比剛買回來翠綠

香菜對眾人來說是愛惡分明的食物，喜歡的人認為能提升佳餚味道，而討厭的人則不愛它獨有的香氣，然而更多少人困擾香菜保存不易，買回家冰沒幾天就黑掉，不過有網友在臉書分享香菜保存方法，直言「放2~3週依然新鮮翠綠」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文「以前買回來的香菜沒用完放冷藏沒幾天就黑掉，覺得好可惜，現在終於找到香菜保存好方法」，首先將香菜清洗並把葉黃挑掉，放入保鮮盒加水蓋過香菜放冰箱，隔1~2天倒掉泡過的水再換新的水，要用實在栽下需要的量，可保鮮2~3週不用擔心泡水會變爛，「經過我實驗發現比剛買回來還鮮綠」。

貼文掀起網友們的熱議，「學起來謝謝分享」、「感謝提供妙方」、「筆記實用，我給滿分」、「我也都這樣保存，真的很方便」、「這樣保存香菜還會長高喔！」、「感覺香菜活了起來」、「好聰明！生活智慧王」 、「長知識了，明來就來試」。

也有人分享其它蔬菜的保存方法，「生薑也是，去皮後裝水放進保鮮盒也能長久保鮮」、「九層塔可用報紙包起來再冷藏，可多保鮮好幾日，之前在公司學到的，花椰菜是在保鮮盒裡放冰塊（冷藏）可多保存幾天，但要確保冰塊溫度（融掉水倒掉，再加新的冰塊進去）可保鮮4-7日」、「蔥切好放夾鏈袋，接著冰冷凍也能保鮮」、「九層塔也能用原PO提供的方法」。