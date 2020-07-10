第一次約會別再去電影院！ 網友推薦「三大約會聖地」

和心儀的對象能不能進一步發展，第一次約會絕對是關鍵，尤其約會地點該怎麼選可是大有玄機。就有網友好不容易約到女生，卻不知道該去哪，向網友求助，而最多網友建議「水族館」、「溜冰」和「北美館」。

網友在PTT Boy-Girl板發文，表示心儀的女生終於答應和他出去了，但當對方問要去哪時，他卻答不上來，趕緊尋求高手們協助，「吃飯？看電影？（最近好像沒強片）。我看網紅說第一次跟女生出去可以去U2（包廂式電影院），可以嗎？」

沒想到許多人的約會首選「看電影」馬上被網友否決，「不要看電影，完全沒互動，沒進度」、「除非對方愛，不要看電影」。尤其網紅建議的U2更是不行，「誰想去U2= =」、「U2我是不會跟非男友的異性單獨去，不熟的話一定把約的人當變態」。

而考慮到夏天，最好去有冷氣的地方，其中不少網友建議「水族館」、「溜冰」和「北美館」，「水族館吹冷氣」、「水族館啊，培養氣氛的好地方」、「去溜冰啦，比較涼還有肢體互動」、「推溜冰，前提是你要很行」、「認真推北美館不錯啊，可以吹冷氣看展覽拍拍美照」、「北美館很棒」。

還有網友提供一整套行程「我跟我女友第一次約會去騎車、吃飯、玩攀岩、看夜景，給你參考」、「陽明山看花，美軍宿舍吃飯，晚上看夜景」、「如果你溜冰還行的話下午溜冰不錯，然後接吃個晚餐，吃完去看夜景，夜景建議不要太冷門」。