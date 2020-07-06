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口罩色超有梗！怡農綠、國昌黃全都有 韓粉敲碗「國瑜藍」

聯合新聞網 / 綜合報導
新北永和敦品藥局為口罩顏色以政治人物名字命名。圖／取自臉書
新北永和敦品藥局為口罩顏色以政治人物名字命名。圖／取自臉書

口罩實名制解封，民眾可在各大超商或量販店自行購買口罩。新北市永和區一家藥局推出六種顏色的口罩，包括怡農綠、國昌黃、楚瑜橘、萬安藍、吸附紫、文哲白。有梗的名稱引發討論，有人點名「最想要怡農綠」，還有人說「感覺國昌黃口罩很吵」、「楚瑜橘四年才出一次嗎？」還有許多人敲碗「有國瑜藍嗎？」

新北市永和敦品藥局於臉書專頁貼出六種顏色的口罩，貼文寫下「亮晶晶Bling Bling的口罩來囉，網美網帥網紅專屬色，還有實名制的文哲白，就在敦品藥局」。

敦品藥局也為六種顏色命名，包括怡農綠、國昌黃、楚瑜橘、萬安藍、吸附紫、文哲白，引發網友討論。

針對怡農綠口罩，網友表示「全包」、「愛農農」；國昌黃口罩部分，網友說「想要這個黃」、「感覺這個口罩很吵」、「黃捷黃我會比較有興趣」；楚瑜橘口罩部分，網友直言「四年才出一次嗎？」；萬安藍口罩部分，網友留言「國瑜藍比較適合」；文哲白口罩部分，網友則笑稱「這顏色每個人看起來都是不同色！超潮」。

還有網友留言「很有才耶」、「突然覺得有綠色非常吃香。平凡的綠立馬升級了！」、「怡農是粉才對」、「面面俱到 」、「請問有國瑜藍嗎？要很深的唷！」、「請問有國瑜藍嗎？想買....」、「被藥局耽誤的文創小編」、「黃色戴上去會一直咆嘯嗎？」

新北永和敦品藥局為口罩顏色以政治人物名字命名。圖／取自臉書
新北永和敦品藥局為口罩顏色以政治人物名字命名。圖／取自臉書

新北永和敦品藥局為口罩顏色以政治人物名字命名。圖／取自臉書
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新北永和敦品藥局為口罩顏色以政治人物名字命名。圖／取自臉書
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新北永和敦品藥局為口罩顏色以政治人物名字命名。圖／取自臉書

口罩 吳怡農 黃國昌 韓國瑜

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