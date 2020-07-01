龍鬚菜怎麼煮才好吃？ 網激推「經典吃法」：吃一次就上癮

章魚燒是許多人喜愛的日本美食，一顆顆圓滾滾的章魚燒外酥內軟，上頭還要撒上大量的柴魚片及海苔粉。有網友在「Dcard」上提到小時候吃章魚燒，因為她看到章魚燒上的柴魚片在動，就一直以為柴魚片是活的，沒想到有許多網友也有相同經歷。

2020-06-22 10:59