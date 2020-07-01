龍鬚菜怎麼煮才好吃？ 網激推「經典吃法」：吃一次就上癮
龍鬚菜這道家常菜有多種料理方式，但怎麼料理才會好吃呢？有網友就在臉書社團「爆廢公社」PO文表示自己不愛吃龍鬚菜，引起網友們熱議，網友們便開始分享各式老饕級吃法。
一名女網友在臉書社團「爆廢公社」留言發文，她PO出一張龍鬚菜的照片，並直言「有廢友喜歡這道菜嗎？我不愛」，貼文吸引大批網友討論，網友們紛紛表示驚訝「明明就超好吃」！
多數網友都認為龍鬚菜其實很好吃，有人就說「我超愛吃！」、「要看品質，有些很嫩，有些很粗～」、「這菜嫩的好吃...過老吞都吞不了」、「無庸置疑的最愛」、「原本不愛。有次溫老母，拿去川燙完，灑柴魚片、加美乃滋！我吃一次就上癮」、「這超好吃，尤其鹹水雞」。
網友們各個分享自己認為的超經典吃法，有人說「煮過後，冰在冰箱一陣子，然後淋上美乃滋，超好吃」、「吃涼拌的才爽」、「媽媽牌的龍鬚菜就是加蛋無敵，而且是炒熟的蛋，炒肉絲的也好吃」、「配沙拉好吃」、「超愛，要炒薑絲辣椒，才好吃」。
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