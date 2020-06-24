男自創「超商飲料隱藏喝法」 教你自己做出咖啡廳飲料！

台灣便利超商非常密集，想喝飲料只要走進便利商店就可買到，口味也非常多元，不過比起手搖店仍遜色一點。就有網友曝光他的「獨門喝法」，只要將幾種飲料加在一起，就能做出不遜手搖店甚至咖啡廳的飲料！

網友表示他非常愛喝豆乳拿鐵，但偏偏一般咖啡廳很少提供牛奶更換豆乳的選項，除非星巴克。那臨時想喝豆乳拿鐵時該怎麼辦呢？原po就想到一個妙招，「我發現全家其實是有在賣濃縮咖啡的，而且也有第二杯七折，所以後來都直接買無糖豆漿然後請店員幫我把濃縮咖啡加進去」。

原po坦言，「一開始我們家附近的店長覺得很怪問我好不好喝，後來我私下聽到他也這樣推薦附近的健身房客人XD，然後就開啟了我喜歡把超商的飲品重新搭配組合的想法」。

原po還加碼透露兩種搭配方法，「檸檬磚加進烏龍茶」，並強調「不要補滿水，很讚也不澀」。此外「抹茶拿鐵加一份濃縮咖啡」，也非常好喝，原po表示「能讓整杯抹茶不死甜帶有大人口味」。

網友們也不藏私，熱情分享自己的超商飲料獨門搭配法，都非常有創意，「我之前會買小美冰淇淋跟濃郁咖啡回家淋」、「我曾經拜託小七把我的冰美式只要濃縮+冰塊不要加水，然後加柳丁原汁，就是某咖啡廳的橙香咖啡了」、「加豆漿+1，有時候加到奶茶裡」、「買義美紅茶加義美鮮乳」、「我推薦巧克力+濃縮，跟之前的抹茶拿鐵+濃縮」、「椎名林禽的蘋果汁加上美式」、「可樂+小黃瓜+檸檬，意外好喝……」。