夜市必吃美食是啥？眾一致推「夜市2霸主」：沒點就白去

夜市不但是台灣一大觀光特色，就連台灣人閒來無事也喜歡逛一下夜市，而夜市小吃雖五花八門，但長年不敗的美食也就那幾款，究竟在網友心中，有什麼美食是逛夜市必吃的呢？

有位網友在PTT女孩版發文表示自己許久沒逛夜市了，打算趁連假去逛逛，於是問問網友們「去夜市有必吃什麼嗎？」原PO也先點出自己的必吃美食，「我去夜市每次都必吃冰火菠蘿或是鹹水雞不要太鹹」。

網友們點出的必吃名單都是台灣夜市的經典小吃，「地瓜球、雞排、鹽水雞」、「地瓜球」、「章魚燒」、「雪花冰、豆花、芋圓、木瓜牛奶」、「臭豆腐」、「麻辣鴨血」、「蚵仔煎」、「臭豆腐、炸熱狗、米血糕」。

其中「臭豆腐」被網友點名最多次，「臭豆腐，沒有之一」，作為台灣夜市必吃美食可說是當之無愧。其次，「地瓜球」也是許多人想到夜市就會馬上聯想到的小吃，「其中必推地瓜球，沒點就是白去了QQ」、「地瓜球啊，三包五十」。