一句「想吃芒果」鑄下大錯 媽媽爆買讓他下次不敢亂說話了

炎炎夏日，大口吃芒果最消暑，尤其現在正值芒果產季，隨處都可以買到愛文、金煌、玉文...等不同品種的芒果；除了直接吃，市面上也出現很多芒果製品，像是外國人來觀光一定會朝聖的芒果冰，甜點店製作芒果蛋糕、芒果奶酪，甚至還有芒果車輪餅，而全聯最近推出芒果季，芒果麵包、芒果舒芙蕾都大獲好評。

網友在Dcard分享，有一次他想吃芒果時發現冰箱已經沒有了，就算媽媽說有蘋果可以吃，但他就想吃芒果，沒想到他這句話鑄下大錯，隔天起床後他看到家裡的樣子驚呆了。

他先在客廳看到滿滿一盆總共19顆的芒果，原PO還笑稱「這是夏威夷祭典」嗎？打開冰箱更是有塞好塞滿的16顆芒果，這還沒有完，因為放不下了，媽媽把7顆芒果放在洗衣機上，還有幾顆零星的算下來，總共有48顆金煌芒果，除此之外，媽媽也買了數十顆的愛文芒果。原PO表示，冰箱裡的14顆火龍果已經無法震撼到他了。

網友媽媽買的芒果塞爆冰箱。 圖／截自 Dcard

網友看完了紛紛留言「你媽媽是不是水果批發商」、「媽媽是一個會讓你對一個食物從喜歡到害怕的人」、「你家缺乾女兒嗎」；也有人分享家人有爆買的經驗，「上次跟我阿嬤說想吃火龍果，到現在我便便都還是紅的」、「我阿嬤說喜歡吃芒果，我爺爺就種了幾百棵穩定的每年輸出...」、「我男友說想吃榴槤，就去買了一大箱回家，我一整個星期覺得跟榴槤睡一起！」也有網友妄想跟媽媽說口袋裡沒有錢，期望隔天被錢塞爆。

最後原PO更新說，媽媽突然說想吃西瓜，嚇得他連忙制止，叫媽媽先不要衝動購物。