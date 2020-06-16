摩斯點什麼CP值最高？內行推「隱藏版漢堡」：好吃又便宜

台灣速食連鎖餐廳林立，其中摩斯漢堡價位偏高，但靠著食材新鮮、餐點美味，吸引不少愛好者支持。這讓一名網友好奇「摩斯那樣商品CP值最高」，問題一出立刻掀起討論，其中多數人一致推薦「40元隱藏版漢堡」。

原PO在PTT發文表示，中午與同事討論到摩斯吃什麼CP值才高，結果對方認為如果追求飽足感，就要點兩個吉事漢堡，但他卻有不同看法，因為每次去都點厚切培根和牛堡或者青檸雙牛堡，另外再加點薯條，因此好奇詢問廣大鄉民「在摩斯怎麼點，CP值最高呢？」

對此，網友紛紛留言回應，「摩斯熱狗堡真心好吃」、「點一杯紅茶坐整天」、「大概只有紅茶加檸檬，夏天吹冷氣，這種CP值了」、「點自己愛吃的CP值最高，我是海洋珍珠堡」、「我會去吃早餐，漢堡加上大杯紅茶才70」。

不過最多人點名販售多年的「小吉士漢堡」，裡面夾有漢堡肉、起司片、碎洋蔥、番茄醬等，重點是佛心價40元，「點2份小吉士」、「認真回摩斯吉士漢堡」、「小吉士，不會飽的話加格子薯餅」、「小吉士真的最讚」、「小吉士好吃又便宜」。

另外也有網友認為，選擇吃摩斯漢堡就不要談CP值，「摩斯沒有cp值，但吃完很滿足」、「當你踏進摩斯的時候 就不要想談什麼CP值」、「摩斯好貴，但好多好吃的品項其他速食店不會有，例如超好吃的紫薯甜芋米派」、「摩斯真的沒有cp值這種東西」。