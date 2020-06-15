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吃火鍋沾沙茶太油膩？ 眾指一食材必加：要爆炸多

聯合新聞網 / 綜合報導
火鍋醬料百百種，有網友就在PTT上提問什麼樣的醬料最對味。圖取自ingimage
火鍋醬料百百種，有網友就在PTT上提問什麼樣的醬料最對味。圖取自ingimage

火鍋在台灣幾乎已是國民美食，除了有不同的湯頭及食材可以選擇外，「醬料」更是許多人心中火鍋的靈魂。近日有網友就在網路論壇PTT上詢問關於火鍋醬料的問題，詢問大家怎麼配最對味，許多網友也紛紛分享自己心中的獨門秘方。

有網友13日在PTT「WomenTalk版」上發文提問，原po表示他平常吃火鍋湯頭都是麻辣鍋及雞湯鍋，再搭配各種配料。真正讓他苦惱的是醬料，原po覺得沙茶醬很膩所以都會加糖下去炒，再切一些洋蔥絲跟蔥花拌一拌。

這篇貼文引起許多人共鳴，其中關於沙茶醬的搭配，最多人提到一定要加蔥，「花生粉、沙茶、蔥、蘿蔔泥、這才真理」、「沙茶、蔥、醋、整顆蛋、 一咪咪醬油」、「日式醬油蔥辣椒蘿蔔泥，蔥要爆炸多」。

另外網友們也分享自己的獨門秘方，「生辣椒、大蒜、洋蔥、蔥全部加爆」、「豬肉配芝麻醬讚讚讚，以前吃過一家火鍋店都配一碟柚子醬沾肉也意外好吃」、「試看看，萬家香的水餃沾醬，再加蔥花跟蒜末還有小辣，讚讚！」

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