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送餐到台北島！顧客要求划船渡河 網笑：天龍國陶淵明？

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員抵達送餐地點，竟要騎水上摩托車或者划船。外送示意圖／聯合報系資料照片
外送員抵達送餐地點，竟要騎水上摩托車或者划船。外送示意圖／聯合報系資料照片

近年來外送平台崛起，投入此行業的人不斷增加，也會碰到千奇百怪的送餐狀況。近日有名外送員在訂單備註欄上看到最扯的要求，因為到送餐地點得要騎水上摩托車或者划船，而該名顧客所在位置是淡水河中間的「台北島」，面對這種情況讓他相當傻眼，網友們看完則笑說「當外送員得練就十八般武藝」。

這名外送員在臉書社團爆廢公社」貼出一組照片，只見顧客備註欄上寫著「河邊有一台水上摩托車，如果上鎖請划船來」，而送餐地點位在台北島，當他抵達目的地後發現找不到正確位置，於是詢問對方，沒想到收到「幫我放小島門口，我在耕田」的回覆。

可是周遭沒有道路能抵達，於是再三追問如何到小島，結果對方回覆「橋下河邊有水上摩托車」，外送員看完則回說「抱歉無法送達，我不會水上摩托車」，但對方表示「這在外送範圍內，如果不會騎車，可以划船過來」。

貼文曝光後，引來網友熱烈討論，「你確定不是要抓交替的？」、「遇到人生成就還不解鎖」、「夜半外送到客船」、「第一次聽到台北島」、「快笑死，還要騎水上摩托車」、「這個錢好難賺」、「送外送可以免費騎水上摩托車」。

事實上，台北島位在忠孝大橋與中興橋底下，因為被政府列為水利法的洪水平原一級管制區，所以不能興建房屋，僅作為耕作用途，而島上唯一出入口是中興橋上的樓梯。

顧客的超扯要求，讓網友笑翻。圖擷自facebook
顧客的超扯要求，讓網友笑翻。圖擷自facebook

台北島位在忠孝大橋與中興橋底下。圖擷自google map
台北島位在忠孝大橋與中興橋底下。圖擷自google map

外送員 爆廢公社

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