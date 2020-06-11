CP值超高！她曝麥當勞早餐「超值吃法」 網狂推：還不買爆

知名連鎖速食店「麥當勞」餐點多樣，是許多外食族的好選擇，日前就有一名女網友分享自己的「早餐超值吃法」，直呼CP值比一般早餐店還高，文章掀起網友熱議。

該名女網友在Dcard發文表示，麥當勞的早餐一直是她心中早餐的超值選擇，「尤其是吉事蛋堡＋玉米湯，或是吉事蛋堡＋薯餅＋玉米湯的組合」，花費大概是42元或62元，若用LINE Pay還能再省一些下來，「這CP值應該算是比起一般早餐店或超商更高了」。

原PO接著提到，雖然吉事蛋堡、薯餅和玉米湯都不錯吃，但偶爾還是要嘗試不同搭配吃法，「我妹就來跟我炫耀說把薯餅夾到吉事蛋堡內，軟綿綿的蛋加上薯餅，又爽又夠味」。此外，原PO也嘗試將薯餅放到玉米濃湯裡攪一攪，「結果吸滿湯汁的薯餅吃下去意外有飽足感，而且還蠻好吃的，不小心做出了薯餅濃湯」，讓她驚呼「沒想到薯餅這麼百搭」。

貼文一出，引來網友紛紛留言「根本隱藏菜單啊」、「新湯品出來囉，麥當勞快參考」、「求麥當勞早餐出這個～來一杯就飽」、「這好狂喔，從沒想過弄碎薯餅放湯裡」、「薯餅濃湯！這有創意夠有意思，而且好飽的感覺」、「麥當勞若真的出了薯餅濃湯我還不買爆」。