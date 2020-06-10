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他嫌摩斯漢堡貴問賣點在哪？ 網友大推「兩大優勢」無可取代
摩斯漢堡在台灣深受許多人喜愛，但也有網友認為摩斯漢堡不但貴且食物份量又小，無法理解賣點在哪，於是上ptt詢問網友，網友則大推「紅茶」及「用餐環境」。
網友在ptt八卦版詢問網友，「摩斯漢堡優勢到底是什麼？」並表示自己午餐吃摩斯，「點了南洋雞腿堡+大薯+紅茶+檸檬片，加點抹茶紅豆派，這樣要花我210！」且原po認為漢堡口味雖然還可以，「但吃到後面超膩，薯條鹽感覺是不用錢一樣超鹹」，忍不住發問「摩斯漢堡賣點到底是什麼？」
見此文，網友一致點名「摩斯漢堡的本體」，「紅茶阿」、「紅茶店」、「紅茶比日本摩斯好喝，日本是無糖的」、「辣吉利熱狗堡」。也有網友點出「用餐環境」，「內用環境不錯」、「洗手台的設備很好，擦手紙跟洗手液都有」、「圖書館還附餐，不錯了」、「環境啊，可以坐一天」、「用餐環境比較安靜」。
也有網友認真推薦好吃的食物，「海洋珍珠堡沒有之一」、「摩斯漢堡最好吃就摩斯漢堡，下次記得」、「米漢堡業界最強」、「會噴汁燙嘴的雞塊！」、「辣吉利熱狗堡」、「口感比較精緻啊！紅豆泥抹茶派厚加（好吃）」、「牛肉堡和炸蝦堡算是值得吃的」。
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