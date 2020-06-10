摩斯紅茶沒喝完外帶被店員加滿 他興奮喊： CP值爆表

天氣太熱影響食慾，有位到摩斯漢堡用餐的網友就要求店員將沒喝完的紅茶打包外帶，沒想到卻意外的被店員加滿，讓他超興奮直呼「摩斯紅茶CP值爆表？」而這也意外掀起網友的推薦潮，大讚摩斯紅茶的美味程度。

一名網友在「Dcard」發文表示，日前在摩斯漢堡點了摩斯吉士堡加雞塊和一杯冰紅茶，因為天氣過於炎熱導致他沒什麼胃口，便決定將剩下的三分之一紅茶請店員打包外帶，不過當店員包裝好遞給原po時發現對方竟然將紅茶補滿，讓他不禁興奮問，「每間摩斯都這麼好嗎」。

文章一出，網友紛紛留言表示，理論上是不會補滿也沒遇過，應該是店員給的特別福利，也有摩斯前員工說，「其實就是看店員啦，但通常不會在店長或正職面前直接這樣，有一次還是新人的時候幫客人倒飲料還被罵加太多」。

不過許多人也紛紛指出，到摩絲漢堡必點紅茶而且評價很高，「我常駐摩斯，常常看到客人無視旁邊手搖店，進來點杯紅茶帶走」、「摩斯紅茶真的是王者，cp值超級高」，更有人開玩笑說，「摩斯的本體不是本來就是紅茶店嗎」、「摩斯是被紅茶耽誤的漢堡店」。