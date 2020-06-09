新手媽奶量驚人「多到冰箱放不下」 網羨慕：根本母乳批發商

新手媽媽最怕奶量少小孩吃不飽，不過也有人因為奶量太過充足而煩惱。日前有名媽媽分享一組照片，只見母乳保存袋多到冰箱放不下，甚至需要借用家人的冰箱存放，明明已經把擠奶次數降到一天2次，沒想到數量依然驚人，貼文曝光後，立刻掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己也想親餵寶寶，但不管怎麼試兒子都不喝，於是才會擠出來放冷凍保存，要喝時再用奶瓶餵。無奈的是，兒子都不認真喝奶，母乳多到家中冰箱冰不了，有些還冰到阿嬤家去，而且2月底才丟了一批，怎料冰箱現在又快要爆了。

原PO提到，原本想說可以捐贈母乳，但受到疫情影響盡量避免去醫院，而且存放超過6個月，現在也無法捐了。另外做成母乳皂和副食品需要的奶量真的不多，泡母乳澡又覺得麻煩，才會累積那麼多在冰箱。

網友看完貼文後，紛紛留言回應，「這奶真的讓人羨慕啊！」、「哇！妳的奶量好嚇人」、「我當初奶量也超多，同事跟親戚有跟我要，全盛時期同時養了4個小孩！」、「這爆乳量真驚人」、「這根本家裡養了一頭牛」、「厲害呀！太羨慕了」、「真羨慕，我的奶量都還衝不上來」。

也有不少人詢問增加奶量的方法，原PO表示，「剛生完的前兩周也是乳腺不通暢，後來請疏乳師疏了兩次，再加上卵磷脂早中晚消夜的吃，奶量就慢慢上去了，上網查會有一堆追奶方法找到適合自己的就好，沒有也沒差寶寶有喝到就好，當初也是抱著這樣的心情撐過追奶期的」。