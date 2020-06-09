快訊

金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文青咖啡店超好賺？ 內行網友揭賣1物才是「高獲利」

聯合新聞網 / 綜合報導
裝潢漂亮、氣氛佳是現行咖啡店不可或缺的兩大要素。示意圖／ingimage
裝潢漂亮、氣氛佳是現行咖啡店不可或缺的兩大要素。示意圖／ingimage

看準台灣咖啡市場的高需求，近年來不少業者投入咖啡種植產銷相關產業，亦有人以裝潢為自家咖啡館打造專屬特色，台灣咖啡館的密度更是全球第一。一名網友就觀察到商辦大樓周邊的咖啡店越來越多，但淘汰的速度也快，共通點則是每家咖啡館的裝潢都很文青，讓他相當好奇，賣咖啡到底有多好賺？網友們也紛紛分享個人看法，提供給原Po參考。

該名網友在PTT發文表示，他發現商辦大樓附近有許多新開幕的咖啡店，但「可能這個月是A店，下個月A店倒了、換B店繼續開」；他也提及，新開的咖啡店「每間都裝潢的很文青，看起來也要百萬的裝潢費，一杯咖啡也是百元內到一、兩百元都有」。原Po就很好奇，究竟是咖啡成本低、還是有其它相關因素，才讓咖啡店如雨後春筍般冒出。

對此，部分網友認為，「好喝的咖啡一杯成本不用10元」、「一杯100多成本不到10塊，根本幾乎沒成本」、「我自己泡過，牛奶成本反而比較高」。不過，有內行網友就出面表示，「說成本很低的，只說到銷售成本吧，營運成本加上去，一杯也賺不了多了」，他也透露「咖啡店主要業務是要賣豆子才能賺，賣器皿是額外的高獲利」。

由於近來「網美咖啡店」相當熱門，競爭也很激烈，因此店家裝潢、地點選擇都是一大學問。不少網友們也直指，眾人「喝的是房租不是咖啡」、「100塊（咖啡）有30塊是在繳房租」、「門檻低，利潤高，不過關鍵不是咖啡是環境」。

咖啡館 PTT

延伸閱讀

日本遊客驟減奈良鹿恢復「黑豆便」 網笑：正露丸產量大增

在搶PS4悠遊卡？萬人盯阿伯翹腳包台、刷整排小白單

點手搖飲「去冰要加5元」引熱議 店員曝真實原因

男子皮夾遺失被拾獲 陌生人深夜追到家中敲門「要10%」

相關新聞

文青咖啡店超好賺？ 內行網友揭賣1物才是「高獲利」

看準台灣咖啡市場的高需求，近年來不少業者投入咖啡種植產銷相關產業，亦有人以裝潢為自家咖啡館打造專屬特色，台灣咖啡館的密度更是全球第一。一名網友就觀察到商辦大樓周邊的咖啡店越來越多，但淘汰的速度也快，共通點則是每家咖啡館的裝潢都很文青，讓他相當好奇，賣咖啡到底有多好賺？網友們也紛紛分享個人看法，提供給原Po參考。

麥當勞哪款漢堡最美味？眾人一面倒激推：萬年不敗難超越

知名連鎖速食業者麥當勞餐點多樣且時常推出新口味，取餐更是方便快速，成為不少外食族的好選擇。對此有網友好奇，麥當勞眾多商品中，哪一款漢堡堪稱最美味，結果眾人答案一面倒，紛紛曝光「萬年不敗」的口味，直呼「還沒有人能超越它！」

工業扇綠線要插哪？她傻被騙「跑公園埋土裡」被笑翻

太傻！有網友買了一座工業電扇，對於產品附的綠色電線用途感到不解，向媽媽詢問後，她表示是「接地線，防打雷用，要埋在土裡」，因此叫該網友去公園埋線，回到家後全家笑翻，她才發現自己被整了。網友笑稱「這神秘儀式，有改運、避雷劫的效果嗎？」

豆花加什麼最內行？ 網友狂推「靈魂配料」：萬年不敗

豆花可說是台灣人喜愛的美食之一，夏天來上一碗冰涼豆花簡直是人間天堂，冬天享用暖身又暖胃，這讓一名網友好奇「豆花配料點什麼才內行」，結果眾人答案一面倒，紛紛曝光「靈魂配料」直呼「超級搭！萬年不敗好滋味」。

為何台灣人聚餐超愛吃火鍋？ 網一面倒曝關鍵：怎麼煮都好吃

台灣的火鍋文化頗為盛行，路邊隨處可見平價小火鍋店，價位稍微高一些的精緻火鍋更是聚餐首選，即使夏天人氣依然不減。不過有網友懷疑，在台灣這麼熱的地方，火鍋怎麼會流行起來呢？

10元壽司會賺錢？內行人揭「背後秘辛」：怎會虧本

日式料理深受台灣人的喜愛，壽司更是常見的美食之一，對此有網友表示，夜市、菜市場經常看到攤商販賣10元壽司，跟一般價格相比實在差很大，讓他不解「10元是要賺什麼，是不是賠錢賣啊」，貼文一出，釣出內行人揭露背後秘辛，網友看完直呼「有陰影不敢吃了」。

台北芒果冰160很合理？ 南北剉冰價引網友熱議

夏日炎炎，許多人都想吃冰消暑，不過在台北一碗冰的價格，有時幾乎可以吃兩餐了。有網友在PTT發文，詢問「台北剉冰這種價錢正常嗎？」，他表示某天在看網路影片，看到片中冰店的價目表上芒果牛奶冰要160塊，質疑這樣的價錢會不會太貴，引發網友討論。

好市多披薩體積太大好難帶 網友神招「縮小」直接放購物袋

美式大賣場Costco好市多的熟食一直深受消費者喜愛，許多人在購物完後，便會直接在那裏用餐，甚至還有人會專程去買。不過日前有網友表示，日前請同事買好市多的披薩，買來才發現披薩尺寸太大讓他差點帶不回家，幸好有位同事使出「一妙招」，成功將披薩體積縮小。

單車男花千元買防曬褲下場超悲劇 網友竟喊：想買

不少單車愛好者都會購買防曬衣物以免曬傷，台灣有單車男花錢買來超貴的防曬褲，果然十分有效，惟問題卻是沒被包裹的部分，卻明顯黑白分明，對比誇張到爆，令不少單車友深有共鳴。

台灣人三餐愛外食讓日本人超驚訝 網揭關鍵原因

台灣街頭小吃、餐廳林立，許多人家裡不常開伙，天天三餐幾乎都在外面解決，讓習慣在家做飯的日本人非常驚訝，對此有網友好奇詢問「為什麼台灣的外食文化那麼盛行」引起熱議。

情侶吵冷凍肉粽能放多久？ 網曝驚人答案：吃到下個端午節

一年一度的端午節即將到來，不少人會在當天享用粽子，但如果吃不完就會放到冷凍庫保存，近日有網友在家中冰箱發現存放超過3個月的肉粽，原本想丟進廚餘垃圾桶，怎料女友卻吵說還能吃，讓他不解「是我衛生觀念錯誤嗎」，貼文一出立刻掀起討論。

他怨「茄汁鯖魚罐頭」難吃 老饕曝隱藏吃法：絕配！

罐頭常被視為儲糧首選，廠商也不斷在口味上推陳出新，但總有一些經典口味款百年不變。不過近日就有一名網友PO文提到，「茄汁鯖魚」罐頭味道讓他難以接受，沒想到意外釣出老饕分享正確吃法。

熱門新聞

在搶PS4悠遊卡？萬人盯阿伯翹腳包台、刷整排小白單

找到遺失1年的票卡！車主好奇投繳費機 驚見天價停車費

男子皮夾遺失被拾獲 陌生人深夜追到家中敲門「要10%」

用餐後老聽到店員竊竊私語 他不解：一個人吃飯很丟臉？

麥當勞哪款漢堡最美味？眾人一面倒激推：萬年不敗難超越

辣媽試穿洋裝！孩子「1舉動」她傻眼 網歪樓：跟爸爸學的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。