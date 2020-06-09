文青咖啡店超好賺？ 內行網友揭賣1物才是「高獲利」

看準台灣咖啡市場的高需求，近年來不少業者投入咖啡種植產銷相關產業，亦有人以裝潢為自家咖啡館打造專屬特色，台灣咖啡館的密度更是全球第一。一名網友就觀察到商辦大樓周邊的咖啡店越來越多，但淘汰的速度也快，共通點則是每家咖啡館的裝潢都很文青，讓他相當好奇，賣咖啡到底有多好賺？網友們也紛紛分享個人看法，提供給原Po參考。

該名網友在PTT上發文表示，他發現商辦大樓附近有許多新開幕的咖啡店，但「可能這個月是A店，下個月A店倒了、換B店繼續開」；他也提及，新開的咖啡店「每間都裝潢的很文青，看起來也要百萬的裝潢費，一杯咖啡也是百元內到一、兩百元都有」。原Po就很好奇，究竟是咖啡成本低、還是有其它相關因素，才讓咖啡店如雨後春筍般冒出。

對此，部分網友認為，「好喝的咖啡一杯成本不用10元」、「一杯100多成本不到10塊，根本幾乎沒成本」、「我自己泡過，牛奶成本反而比較高」。不過，有內行網友就出面表示，「說成本很低的，只說到銷售成本吧，營運成本加上去，一杯也賺不了多了」，他也透露「咖啡店主要業務是要賣豆子才能賺，賣器皿是額外的高獲利」。

由於近來「網美咖啡店」相當熱門，競爭也很激烈，因此店家裝潢、地點選擇都是一大學問。不少網友們也直指，眾人「喝的是房租不是咖啡」、「100塊（咖啡）有30塊是在繳房租」、「門檻低，利潤高，不過關鍵不是咖啡是環境」。