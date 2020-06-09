麥當勞哪款漢堡最美味？眾人一面倒激推：萬年不敗難超越

知名連鎖速食業者麥當勞餐點多樣且時常推出新口味，取餐更是方便快速，成為不少外食族的好選擇。對此有網友好奇，麥當勞眾多商品中，哪一款漢堡堪稱最美味，結果眾人答案一面倒，紛紛曝光「萬年不敗」的口味，直呼「還沒有人能超越它！」

原PO在PTT發文表示，麥當勞最強商品就是豬肉滿福堡加蛋，鹹鹹的豬肉噴出肉汁，配上厚實煎蛋又完美平衡掉鹹味，雖然無敵豬肉滿福堡加蛋多一塊肉很爽，但整體來看是遠比不上豬滿蛋的。「最近嘗試豬肉滿福堡加雙蛋，但吃完有點失望，因為鹹味不夠，剩下滿嘴蛋味在口中，果然豬滿蛋才是完美比例，大家覺得呢？」

貼文一出，網友紛紛贊同原PO的看法，「只有豬滿蛋會讓我想吃麥當勞」、「豬肉滿福堡加蛋可以直接點兩個」、「我也喜歡！24小時都賣就好了」、「豬滿蛋好吃+1」、「豬滿蛋夾薯餅無敵好吃」、「豬滿蛋真的最強」、「最愛的漢堡沒有之一，明天就來吃」、「真的好吃，就是貴了點」。

也有人推薦麥當勞的火腿蛋堡，「真的比較喜歡火腿蛋堡，滿福堡我覺得太鹹」、「一輩子都不懂滿福堡的魅力，倒是很愛火腿蛋堡」、「豬滿蛋是以前的最愛，後來覺得太鹹，從此火腿蛋堡是最愛，它如果賣整天就好了」、「大推火腿蛋堡」、「火腿蛋堡也很不錯」。