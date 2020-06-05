單車男花千元買防曬褲下場超悲劇 網友竟喊：想買

不少單車愛好者都會購買防曬衣物以免曬傷，台灣有單車男花錢買來超貴的防曬褲，果然十分有效，惟問題卻是沒被包裹的部分，卻明顯黑白分明，對比誇張到爆，令不少單車友深有共鳴。

明明是出事圖，網民爆笑完卻反而追問是什麼牌子，直指防曬效果驚人，「想去買條長的！」。

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文章授權轉載自《香港01》