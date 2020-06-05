單車男花千元買防曬褲下場超悲劇 網友竟喊：想買
不少單車愛好者都會購買防曬衣物以免曬傷，台灣有單車男花錢買來超貴的防曬褲，果然十分有效，惟問題卻是沒被包裹的部分，卻明顯黑白分明，對比誇張到爆，令不少單車友深有共鳴。
明明是出事圖，網民爆笑完卻反而追問是什麼牌子，直指防曬效果驚人，「想去買條長的！」。
延伸閱讀：
【睇片】單車撞電單車促成「良緣」 網民爆笑：他們以後會幸福的
售貨員爆返工奇遇笑死網民 即場舔皮帶驗證真皮 問豐胸丸有無效
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言