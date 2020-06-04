情侶吵冷凍肉粽能放多久？ 網曝驚人答案：吃到下個端午節

一年一度的端午節即將到來，不少人會在當天享用粽子，如果吃不完就會放到冷凍庫保存，近日有網友在家中冰箱發現存放超過3個月的肉粽，原本想丟進廚餘垃圾桶，怎料女友卻吵說還能吃，讓他不解「是我衛生觀念錯誤嗎」，貼文立刻掀起討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，家中出現冰超過3個月以上的肉粽，原本打算將它丟掉，沒想到女友卻出面制止，並且再三強調「這還可以吃」，對方甚至說肉粽冰1年都還能吃，這種情況讓他好奇詢問「肉粽冰冷凍庫多久你們依然拿出來吃掉，而不是丟掉？」

對此，網友們紛紛留言回應，「我家肉粽都會吃到下一個端午節」、「本人吃過冷凍一年的，結果沒拉肚子」、「我媽的冷凍庫還有去年端午別人送的粽子」、「只有保存沒有期限」、「味道沒變就照吃」、「我也吃過冰一年的」。

不過也有人表示，「從包好那天起，我盡量1星期內吃完，最多放2星期，因為從來沒吃過擺那麼久的粽子」、「丟了都是冰箱味」、「我家人一定覺得沒差，但是我可能無法接受」、「我前陣子在急診聽到一個女生講電話，說放冷凍但是過期的食物。看起來好好的而且她又很想吃，然後就跟我在急診室遇到」、「不是東西冰冷凍庫就沒問題！」。