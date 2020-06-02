吐司抹什麼醬最讚？ 眾人推「邪惡口味」好吃到升天

不少民眾早餐喜歡吃果醬吐司，其口味選擇也十分多元，這讓一名網友好奇詢問「吐司抹什麼醬才是王道」，結果眾人答案一面到，紛紛曝光「極力推薦」的口味，直呼「吃過就回不去」。

原PO在PTT發文提及，果醬吐司深受大人、小孩喜愛，除了價格親民外，口味選擇也越來越多樣，「吐司和果醬的關係密不可分，而市面上有許多果醬口味，例如花生、草莓、巧克力等，究竟誰才是王道果醬」，貼文一出立刻掀起熱議。

對此，網友們認為「花生醬」最美味，「花生顆粒醬超好吃」、「新竹推福源花生醬」、「花生醬最絕配」、「花生搭什麼都好吃」、「我愛花生，花生萬歲」、「心中冠軍非花生醬莫屬」、「真心愛花生醬」。

另外也有人推薦不同口味，「半奶油半草莓」、「不抹直接吃，最讚」、「一半咖椰一半花生夾一起，表面抹層奶酥拿去烤」、「巧克力！」、「 1.巧克力 2.奶酥 3.花生醬」、「大蒜好吃」。