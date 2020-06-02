他問生魚片的霸主是誰？ 內行人曝1品種：能取代鮭魚

不少台灣人都喜歡吃日式料理，而日式料理最不可或缺的就是「生魚片」，店家也會依據不同的品種、肉質等考量販售價格，但究竟哪種魚最適合做成生魚片呢？對此，昨（1）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己吃過非常多種的生魚片，但是他發現吃到後來最好吃的還是「鮭魚」莫屬，於是他就忍不住詢問廣大網友「生魚片的霸主是誰？」

原PO在文中表示，從開始喜歡吃生魚片到現在，自己吃過很多種類，包括紅甘、干貝、鮭魚、北寄貝等等，但是他發現最好吃的種類還是「鮭魚」，既便宜又好吃，是他心目中的生魚片首選，因此他就好奇的發文問道「各位覺得生魚片的霸主是誰？」希望網友能夠分享他們的生魚片排名。

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「新鮮的海鱺神好吃」、「海鱺真的很讚」、「海鱺一定是首選，唯一能取代鮭魚的生魚片」、「海鱺最適合做生魚片，而且蛋白質也很高」。

也有一些網友推薦其他生魚片，「海膽也很好吃」、「長腰鮪」、「鮪魚比鮭魚好吃，入口即化」、「熟成過的鰤魚」、「最愛黑鮪魚上腹」、「鮪魚中腹肉，不油不膩又甜」、「以前覺得是鮭魚，後來覺得是甜蝦跟干貝」、「其實比目魚的側腹也很好吃，但好像很少人知道」。