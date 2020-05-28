快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他領「麥當勞現金抵用券」勸不用搶 網嘆：一個人很難用

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文分享試用麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店聯手推出的現金抵用券心得，指出其CP值不高。圖擷自PTT
有網友發文分享試用麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店聯手推出的現金抵用券心得，指出其CP值不高。圖擷自PTT

為振興疫情趨緩後的消費市場，麥當勞屈臣氏、amba意舍酒店聯手推出總價5300元的現金抵用券，而該券自今日到31日期間發放，民眾至麥當勞或屈臣氏消費即可免費索取。不過，有網友上網發文，表示試用該券後發現CP值低，建議民眾不用去搶，而網友們也留言回覆，表示一個人在麥當勞消費，不適合用該券，直呼很難用。

麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店聯手推出的現金抵用券，使用期限為兩個時段：6月3日至6月16日、6月17日至6月30日，其中麥當勞現金抵用券為早餐時段滿100元可抵10元，早餐時段後滿200元可抵20元，可合併麥當勞報報APP、甜心卡、超值早餐等優惠使用。

而原PO今日（28日）領取現金抵用券，便發文分享心得，他指出屈臣氏抵用券滿500元可折抵100元，而amba意舍酒店則是有住宿券加上餐廳券的抵用券，他表示「個人心得：1.麥當勞兩人吃比較能達標 2.屈臣氏最實用 3.酒店查了一下原價，折完還是普普，而且要國旅也是去台北以外的地方，每間店的券量似乎不多，CP值普普，不用特意去搶」。

對此，不少網友也紛紛留言，表示「屈臣氏的要用之前記得看一下排除商品喔」、「一個人吃不到那麼多」、「還不如麥當勞自己出優惠券才實在」、「麥當勞用券還指定現金支付，笑死」、「借噓，麥當勞1人吃不到200」、「麥當勞是要你找四個人分，各省五元」、「一個人很難用，沒誠意」、「省去跑一趟的時間跟消費」、「我看這券根本不用搶吧」。

不過有部分網友表示「不錯啊，我都吃蕈菇安格斯很容易破200」、「可合併app等其它優惠使用，還不錯啦」、「酒店抵用券這張兩千還算可以吧，有6折」、「至少沒說什麼不與其他優惠並用，算有誠意」、「他就是要你拉人一起去吃，來達成擴大營業額的目的」。

麥當勞 疫情 住宿券 屈臣氏

延伸閱讀

網美咖啡廳換鞋被阻後拿咖啡砸門口 老闆撿起丟進她包包

新人年薪根本沒有200萬 他曝台積電工作辛酸

櫃姐白眼酸她「我們東西比較貴喔」 看到消費金額紀錄瞬間變笑臉

他「月薪五萬」被嫌懶惰 原因曝光後網超羨慕：還有職缺嗎？

相關新聞

哪樣滷味不能夾？ 網曝「地雷食材」價格貴到嚇人

台灣素有「美食王國」的稱號，其中滷味更是不少人的宵夜首選，就有網友表示，自己喜歡嘗鮮新口味，不過也害怕踩到地雷，導致白白花了冤枉錢，因此想詢問廣大鄉民「吃滷味有什麼東西是絕對不能夾的」，貼文立刻掀起熱議。

他領「麥當勞現金抵用券」勸不用搶 網嘆：一個人很難用

為振興疫情趨緩後的消費市場，麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店聯手推出總價5300元的現金抵用券，而該券自今日到31日期間發放，民眾至麥當勞或屈臣氏消費即可免費索取。不過，有網友上網發文，表示試用該券後發現CP值低，建議民眾不用去搶，而網友們也留言回覆，表示一個人在麥當勞消費，不適合用該券，直呼很難用。

天使紅蝦高貴好吃？ 全場一致不推：只是牡丹蝦的替代品

帝王蟹、波士頓龍蝦、天使紅蝦長得都很霸氣，有很好吃的錯覺，「可是常常有人說沒想像中好吃又貴」，於是問「到底是因為冷凍太久，還是本身難吃？」

泡麵怎麼煮最讚？ 內行曝「3種獨門吃法」蹦出新滋味

台灣泡麵品牌、口味眾多且方便料理又好吃，是不少民眾的宵夜首選。日前有女網友不藏私分享泡麵的獨門吃法，讓其美味再升級且零廚藝也能輕鬆上手，貼文一出立刻掀起熱議。

烏拉圭YouTuber嚐5大台灣小吃 直呼麵線吃起來像「鼻涕」

台灣小吃遠近馳名，許多外國人來台灣一定必吃夜市美食，然而這些小吃當中，大腸麵線、臭豆腐和皮蛋更是不可缺少，不過有些台灣人依然不敢品嚐這些美食。近日居住在台灣20多年的烏拉圭YouTuber 派蒂三多羅（Patty Santoro），在同為YouTuber女兒金魚腦的慫恿下，挑戰5種「古怪的」台灣美食，分別有大腸麵線、皮蛋豆腐、鴨血、滷臭豆腐和雞心，驚悚的反應讓網友都紛紛直呼「超可愛！」

日本有什麼令人羨慕的事？ 網友一面倒：這點比台灣好百倍

多數台灣人都喜歡到日本旅遊，因為日本不僅有特色的美食與文化，就連機票等也相對便宜。對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為在日本最讓人羨慕的事情就是「牛奶非常便宜」，就連知名冰淇淋品牌哈根達斯也比台灣便宜很多，於是他就好奇詢問廣大網友「日本還有什麼令人羨慕的事呢？」

海外遊子最想念的台灣味是「這一味」 網：吃到真的會流淚

不少遠在他鄉就學、工作的台灣人，儘管當地有亞洲超市或中式餐廳，仍心心念念台灣的各式美食、小吃。一名網友就在社群論壇PTT上發文說到，自己的親戚在美國就學長達3年的時間，大多數台式料理的食材、醬料都能在亞洲超市買到，因此想吃到台灣菜並不難。不過，當他在一家台灣人開的餐館中吃到「白菜滷」時，竟感動到掉下眼淚，原因就在於這道家常菜實在太難自己料理。對此，身在異鄉的網友們紛紛回應原Po的貼文，大吐思鄉之情。

用「神物」洗出晶瑩剔透的葡萄 網友瘋喊：我也用這招

由於擔心有農藥殘留，許多人在洗水果的時候都會特別仔細，重複清洗好幾次，尤其是像葡萄這種連皮吃的水果，怎麼洗最輕鬆又乾淨呢？有網友在臉書社團上推薦使用「太白粉」，洗出來的葡萄如寶石般晶瑩剔透。許多網友也紛紛留言「+1，我也這樣洗」。

蝦皮購物KUSO羅志祥道歉文 網笑翻大讚：太有才

羅志祥昨（20日）發了篇長達7000字的記事長文還附上照片，細數和周揚青從相遇到相戀一路走來的點點滴滴，在520這天隔空向周揚青道歉，該文宛如日記般的敘述方式也引起網友討論和KUSO。其中「蝦皮購物 (Shopee)」的小編反應快速，馬上模仿羅志祥的日記文體寫了一篇KUSO文案，還不忘在每則日記旁附上商品連結，讓網友大讚「小編太有才」。

O藏巧思！呼籲民眾待在家中 日本消防車玩視覺遊戲

因疫情蔓延，世界各地紛紛出現呼籲民眾留在家中的聲音，甚至利用各種方式，將口號「Stay Home」做成藝術的形式。日本的一處消防隊也跟上這波風潮，利用消防水帶排列成「一筆畫」的「Stay Home」。

為何國民小吃是雞排而非豬排？ 網揭密兩大主因

說到台灣國民小吃，炸雞排是深受民眾喜愛的經典之一，甚至時不時就會出現雞排「祭品文」。不過有位網友提出心中的疑問，為什麼成為大眾小吃的是雞排，而不是豬排呢？而網友點出「價格」和「口感」這兩大關鍵，解開許多人心中多年來的疑惑。

氣炸鍋或微波爐？小套房只有電鍋 他想入手新廚具問怎麼選

租屋族要在套房內煮飯較不方便，有網友表示，租房內只有電鍋，還只能利用廁所洗手台洗碗做菜，相當不方便，詢問應該買氣炸鍋、微波爐或水波爐比較適合。對此，其他網友建議他買「萬用鍋」，也表示氣炸鍋的味道與油煙較重，小套房恐難以負荷。

熱門新聞

家教數學被問聰明人是不是比較醜？台大生「理科邏輯」化解

網美咖啡廳換鞋被阻後拿咖啡砸門口 老闆撿起丟進她包包

他領「麥當勞現金抵用券」勸不用搶 網嘆：一個人很難用

陸若武力攻台是否願意為國備戰？ 網友曝這一點：你沒得選擇

他「月薪五萬」被嫌懶惰 原因曝光後網超羨慕：還有職缺嗎？

司機驚見車輪出現異物 網友笑爆：穿著Prada的輪胎！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。