他領「麥當勞現金抵用券」勸不用搶 網嘆：一個人很難用

為振興疫情趨緩後的消費市場，麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店聯手推出總價5300元的現金抵用券，而該券自今日到31日期間發放，民眾至麥當勞或屈臣氏消費即可免費索取。不過，有網友上網發文，表示試用該券後發現CP值低，建議民眾不用去搶，而網友們也留言回覆，表示一個人在麥當勞消費，不適合用該券，直呼很難用。

麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店聯手推出的現金抵用券，使用期限為兩個時段：6月3日至6月16日、6月17日至6月30日，其中麥當勞現金抵用券為早餐時段滿100元可抵10元，早餐時段後滿200元可抵20元，可合併麥當勞報報APP、甜心卡、超值早餐等優惠使用。

而原PO今日（28日）領取現金抵用券，便發文分享心得，他指出屈臣氏抵用券滿500元可折抵100元，而amba意舍酒店則是有住宿券加上餐廳券的抵用券，他表示「個人心得：1.麥當勞兩人吃比較能達標 2.屈臣氏最實用 3.酒店查了一下原價，折完還是普普，而且要國旅也是去台北以外的地方，每間店的券量似乎不多，CP值普普，不用特意去搶」。

對此，不少網友也紛紛留言，表示「屈臣氏的要用之前記得看一下排除商品喔」、「一個人吃不到那麼多」、「還不如麥當勞自己出優惠券才實在」、「麥當勞用券還指定現金支付，笑死」、「借噓，麥當勞1人吃不到200」、「麥當勞是要你找四個人分，各省五元」、「一個人很難用，沒誠意」、「省去跑一趟的時間跟消費」、「我看這券根本不用搶吧」。

不過有部分網友表示「不錯啊，我都吃蕈菇安格斯很容易破200」、「可合併app等其它優惠使用，還不錯啦」、「酒店抵用券這張兩千還算可以吧，有6折」、「至少沒說什麼不與其他優惠並用，算有誠意」、「他就是要你拉人一起去吃，來達成擴大營業額的目的」。