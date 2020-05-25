烏拉圭YouTuber嚐5大台灣小吃 直呼麵線吃起來像「鼻涕」

台灣小吃遠近馳名，許多外國人來台灣一定必吃夜市美食，然而這些小吃當中，大腸麵線、臭豆腐和皮蛋更是不可缺少，不過有些台灣人依然不敢品嚐這些美食。近日居住在台灣20多年的烏拉圭YouTuber 派蒂三多羅（Patty Santoro），在同為YouTuber女兒金魚腦的慫恿下，挑戰5種「古怪的」台灣美食，分別有大腸麵線、皮蛋豆腐、鴨血、滷臭豆腐和雞心，驚悚的反應讓網友都紛紛直呼「超可愛！」

首先第一道品嚐的就是「皮蛋豆腐」，派蒂媽咪一開始還誤以為是「壞掉的蛋」，由於醬油降低皮蛋散發出的味道，所以讓她「還可以接受」，但不會想要再吃第二次。第二道則是「鴨血」，起初看到鴨血的外觀，讓她忍不住大喊「NO」，並直呼像是吃了「鹹的布丁」，不是因為味道不好，而是自己不太習慣鴨血的味道。第三道是就連部分台灣人都吃不習慣的「滷臭豆腐」，因為相較於一般的炸臭豆腐，用滷的臭味會更重，結果派蒂媽咪才吃了一下口，就受不了的吐了出來，原因是因為「太像馬桶的味道」。

接下來就是大部分台灣人也愛吃的「大腸麵線」，不過由於麵線的勾芡，讓整碗呈現「黏糊糊」的感覺，不禁讓派蒂媽咪大喊「好像在吃鼻涕！」，隨後嚐了一小口才發現其實沒有那麼難吃。最後一道菜是「雞心」，雖然沒有想像中難吃，但吃起來的口感有點硬，所以讓派蒂媽咪表示「很像在吃橡皮擦」。

影片一出後，隨即引來網友瘋狂留言，「大腸麵線的確看起來很像鼻涕，但吃起來卻很美味」、「滷臭豆腐我也不行，實在太臭了」、「我也不敢吃雞心，會覺得店家一定沒洗乾淨」、「大腸麵線再多都吃得下去」、「其實麵線糊，還沒吃的時候真的滿噁，黏黏稠稠的」、「這些東西其實都蠻好吃的，但我知道對很多人來說，最大的挑戰其實是心理上的克服」。