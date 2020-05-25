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日本有什麼令人羨慕的事？ 網友一面倒：這點比台灣好百倍

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他認為在日本最讓人羨慕的事情就是「牛奶非常便宜」，而多數網友則認為日本「街道乾淨」是最羨慕的事。示意圖／Ingimage
一名網友PO文提到，他認為在日本最讓人羨慕的事情就是「牛奶非常便宜」，而多數網友則認為日本「街道乾淨」是最羨慕的事。示意圖／Ingimage

多數台灣人都喜歡到日本旅遊，因為日本不僅有特色的美食與文化，就連機票等也相對便宜。對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為在日本最讓人羨慕的事情就是「牛奶非常便宜」，就連知名冰淇淋品牌哈根達斯也比台灣便宜很多，於是他就好奇詢問廣大網友「日本還有什麼令人羨慕的事呢？

原PO以「日本讓人羨慕的事情」在文中表示，因為自己非常愛喝牛奶，有一次到日本旅遊時發現，日本的牛奶賣的很便宜，超市一瓶可樂100日幣（約臺幣27元），那牛奶大概就是200日幣（約臺幣55元），另外哈根達斯也超便宜，大概200多日幣（約臺幣55元）就買得到，因此他就發文問道「日本還有什麼令人羨慕的事呢？」

PO文一出後，隨即引來大批網友瘋狂討論，紛紛留言回應「交通很有系統，觀光就算沒車，也都到的了」、「日本的二手市場真的很發達，可以去挖寶」、「車子、房子都只要台灣的快半價」、「美妝、衣服、乾淨的空氣」、「日本的公共廁所都很乾淨，相較台灣真的慘不忍睹」、「避免造成別人困擾的自覺」、「下雨天路上上不會有積水」。

而大部分的網友都一致認同，日本的「市容」是他們最羨慕的，「街道都很乾淨」、「馬路比台灣乾淨整潔100倍」、「禮貌跟分類的很確實，街道真的非常乾淨」、「街景美，小店很好逛」、「市容、走路不用害怕汽車衝過來」、「很乾淨的街道，沒有檳榔汁」、「乾淨街道有規劃，重點是居民都會一起維護」、「街道超乾淨，東西都很有質感，風景很美」、「馬路乾淨程度，真的贏台灣好幾百條街」。

日本 台灣人 PTT

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