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日推特爆紅「星巴克牛奶盒玻璃杯」 可愛造型網友直呼：好想要！
星巴克的品牌形象良好，許多咖啡愛好者都因其咖啡品質與服務態度而選擇星巴克，而其所出的周邊商品如馬克杯、隨行杯或保溫瓶等，也都是大家會關注的項目之一，每每一推出就造成搶購熱潮。近期星巴克於中國推出一款復刻版「牛奶盒造型的玻璃杯」，被眼尖的日本女網友放上推特分享求代購，可愛的造型立刻引起網友熱議，紛紛表示：「超～想～要！」
星巴克於中國推出的「牛奶盒玻璃杯」有別於先前推出的基本玻璃杯款，外型被製成牛奶盒的形狀，透明的材質在裝入飲料後又多了不同的感覺，非常吸引人。不少日本網友被照片「升火」，數萬名網友轉推、留言表示「好想要啊！」、「太可愛了吧」、「為什麼只有中國有～不公平」、「徵求一位中國朋友幫買」。但也有網友考慮到這款玻璃杯的杯口偏小，不容易清洗，可能要藉助特殊工具。
噂のスターバックスの牛乳パック型グラス届きました🥛— 吉川真人🇨🇳深セン起業&リバ邸深セン存続へのクラファン本日最終日🔥 (@mako_63) May 4, 2020
牛乳入れたい気持ちもあるけど洗うの大変かな笑 pic.twitter.com/YenDJZ75TG
除了清洗的問題，也有網友提到此款玻璃杯容量僅有400毫升，若是喜歡大容量的人可能要好好考慮是否要入手。不過，台灣其實在2018年與2019年曾限量販售類似的牛奶盒玻璃杯，甚至還有黑、白兩色，當時也是在短時間內全數銷售一空。
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