快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日推特爆紅「星巴克牛奶盒玻璃杯」 可愛造型網友直呼：好想要！

聯合新聞網 / 綜合報導
星巴克於中國推出牛奶盒玻璃杯，可愛造型在日本引起轟動。 圖／翻攝自twitter@rierier1231
星巴克於中國推出牛奶盒玻璃杯，可愛造型在日本引起轟動。 圖／翻攝自twitter@rierier1231

星巴克的品牌形象良好，許多咖啡愛好者都因其咖啡品質與服務態度而選擇星巴克，而其所出的周邊商品如馬克杯、隨行杯或保溫瓶等，也都是大家會關注的項目之一，每每一推出就造成搶購熱潮。近期星巴克於中國推出一款復刻版「牛奶盒造型的玻璃杯」，被眼尖的日本女網友放上推特分享求代購，可愛的造型立刻引起網友熱議，紛紛表示：「超～想～要！」

日本網友「小里公主」轉發商品照求代購，立刻引起熱議。 圖／翻攝自twitter@rierier1231
日本網友「小里公主」轉發商品照求代購，立刻引起熱議。 圖／翻攝自twitter@rierier1231

星巴克於中國推出的「牛奶盒玻璃杯」有別於先前推出的基本玻璃杯款，外型被製成牛奶盒的形狀，透明的材質在裝入飲料後又多了不同的感覺，非常吸引人。不少日本網友被照片「升火」，數萬名網友轉推、留言表示「好想要啊！」、「太可愛了吧」、「為什麼只有中國有～不公平」、「徵求一位中國朋友幫買」。但也有網友考慮到這款玻璃杯的杯口偏小，不容易清洗，可能要藉助特殊工具。

除了清洗的問題，也有網友提到此款玻璃杯容量僅有400毫升，若是喜歡大容量的人可能要好好考慮是否要入手。不過，台灣其實在2018年與2019年曾限量販售類似的牛奶盒玻璃杯，甚至還有黑、白兩色，當時也是在短時間內全數銷售一空。

台灣星巴克也曾推出「透明冷萃玻璃牛奶盒」。 圖／翻攝自蝦皮購物
台灣星巴克也曾推出「透明冷萃玻璃牛奶盒」。 圖／翻攝自蝦皮購物

星巴克

延伸閱讀

跑第一！推特員工可以選擇永遠在家工作

今天開始！連3天「星巴克買一送一」，加碼2大外送平台「醇濃抹茶那堤」優惠

星巴克5月最新「買一送一」！限定3天黑咖啡好友分享日，優惠加碼整個月喝個過癮

星巴克台南佳里門市5月10日 開幕 唯美建築及空間搶先看

相關新聞

嫌滴妹手搖飲貴？ 資深飲料店員工分析：這客群願意買單

滴妹的手搖飲料店「再睡五分鐘」最近開幕，由於價位偏高，而在網路上引起爭論，也激發網友討論現今手搖引價格越來越高的問題。Dcard上有一位資深飲料店員工，理性分析一杯動輒70、80元的飲料究竟值不值得。

日推特爆紅「星巴克牛奶盒玻璃杯」 可愛造型網友直呼：好想要！

星巴克的品牌形象良好，許多咖啡愛好者都因其咖啡品質與服務態度而選擇星巴克。除了咖啡之外，星巴克所出的周邊像是馬克杯、隨行杯或保溫瓶等，也都是大家會關注的項目之一，每每一推出就造成搶購熱潮。近期星巴克於中國推出一款復刻版「牛奶盒造型的玻璃杯」，被眼尖的日本女網友放上推特分享求代購，可愛的造型立刻引起網友熱議，紛紛表示：「超～想～要！」

花上千元買和牛回家首煎失敗 老饕分享美味料理秘訣

老饕都知道和牛是高級食材，雖然價格不斐，但仍深受許多人的喜愛，一名網友花了1千多元從好市多（Costco）買了一塊和牛回家，卻因為是第一次料理而失手，讓和牛「有的部位太生，有的部位太熟」，網友們看了覺得好可惜，紛紛提供料理「撇步」教他如何煎出好吃的和牛牛排。

水煮花椰菜難吃？ 老饕傳授「主廚級食譜」：根本人間極品

花椰菜的營養豐富，富含膳食纖維、蛋白質、維生素、脂肪、碳水化合物及礦物質，是攝取蔬菜的好選擇。且花椰菜的料理方式非常簡單，只要汆燙一下能上桌。但卻有網友嫌棄水煮花椰菜非常難吃，意外釣出超專業網友分享「主廚級水煮花椰菜食譜」。

「鞋盒貼照片」妙招收納 網憂恐變小強溫床她曝一招解決

女生的鞋櫃中永遠少一雙鞋，不過有時候不小心買的太多，事後的收納往往才是最讓人頭痛的。一名女網友分享收納妙招，將鞋子的照片貼在鞋盒外觀，一來讓鞋櫃看起來非常整齊，二來出門不用花時間找鞋，非常方便。

連台南人都覺得太甜的店？老饕狂點這幾間 丹丹也在內

南部的食物口味偏甜，北部人去南部吃東西難免會不習慣。然而有些食物，就連台南人也承認真的太甜，有網友就在PTT上問，以熱食、正餐為主「有沒有連臺南人都覺得太甜的店」？原PO自己則先點名「南區三官路上一家魚羹」。

她買「菇菌組合」疑惑特價反而貴？ 內行網友幫解密

連鎖超市「全聯福利中心」商品多樣、價格經濟實惠，有時還會推出優惠組合，深受不少家庭主婦和民眾的喜愛。近日一名網友去逛全聯時，發現一個「菇菌組合」正在特價，不過細看3樣內容物的個別單價，單買似乎比組合划算，讓她相當疑惑，引發網友熱烈討論。

哪種白噪音最好睡？ 超意外！網一致推這聲每聽必睡

現代人常有失眠的問題，日前有網友在ptt發文問「聽哪種白噪音最好睡？」結果答案出乎意料，竟是台灣最容易有的雨聲！還有除濕機、電風扇、冷氣壓縮機聲音也超受歡迎，更有人大推「認真回～飛機飛行聲、燒木材聲、海浪聲、夜晚野外蟲鳴聲，這四種每聽必睡！」

滴妹手搖飲「員工深夜福利」曝光！網瘋喊：可以考慮跳槽

知名Youtuber「滴妹」先前在愚人節時，拍了一支影片表示要開一家飲料店，原本以為只是開玩笑，沒想到竟是真的，滴妹所開設的飲料店「再睡5分鐘」於10日正式開幕，吸引大批粉絲前往朝聖。13日深夜該店臉書粉專也分享了開幕的心路歷程，更曝光員工下班後的福利，讓不少網友看了好羨慕。

網咖泡麵特別好吃？ 店員親曝「秘訣」網讚翻

台灣泡麵品牌、口味眾多且方便料理又好吃，是不少民眾的宵夜首選。就有網友好奇「為什麼網咖泡麵總可以這麼好吃」，可是自己煮都煮不出這種味道，眾人看完深有同感，更是釣出網咖店員神解答。

超狂室友扛兩大袋飲料回鄉 網友懷念喊：南部沒有的味道

說起台灣飲料的發源地，許多人立即就會聯想到中南部，尤其台灣有許多間著名的手搖飲都是發跡於台南。然而有一名網友在Dcard上po文表示，在北部讀書的室友回南部前竟要先到超市提兩大袋飲料回家，讓原po驚訝表示「原來有些飲料南部沒有賣」。

台南住8年！身體出現「驚人變化」 釣出一大票苦主

南部天氣多晴朗炎熱，如果沒有注意防曬，皮膚就會容易曬黑。日前有網友表示，自從住在台南後，就沒人相信他是「白肉底」，但只要掀起褲管就能看出驚人色差，照片在網上曝光，釣出不少相同經驗的苦主。

熱門新聞

水煮花椰菜難吃？ 老饕傳授「主廚級食譜」：根本人間極品

自製豪華炸雞桶！超狂裝法現省300元 網讚：生活智慧王

F Cup網紅纖腰翹臀 完全看不出已經當媽！

花上千元買和牛回家首煎失敗 老饕分享美味料理秘訣

只領23K但住家裡也能過得好嗎？ 網友提醒：以後會很辛苦

日推特爆紅「星巴克牛奶盒玻璃杯」 可愛造型網友直呼：好想要！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。