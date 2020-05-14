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「鞋盒貼照片」妙招收納 網憂恐變小強溫床她曝一招解決

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友將鞋子的照片貼在鞋盒外，一來讓鞋櫃看起來非常整齊，二來出門不用花時間找鞋，非常方便。圖擷自收納狂的日常
一名女網友將鞋子的照片貼在鞋盒外，一來讓鞋櫃看起來非常整齊，二來出門不用花時間找鞋，非常方便。圖擷自收納狂的日常

女生的鞋櫃中永遠少一雙鞋，不過有時候不小心買的太多，事後的收納往往才是最讓人頭痛的。一名女網友分享收納妙招，將鞋子的照片貼在鞋盒外，一來讓鞋櫃看起來非常整齊，二來出門不用花時間找鞋，非常方便。

日前一名女網友在臉書社團「收納狂的日常」貼出照片分享收納撇步，「在鞋盒外貼上鞋子照片，出門時就不用一雙一雙找囉」，照片中可以看到琳琅滿目的鞋盒整理得井井有條，而貼上鞋子的照片後更是一目瞭然，不需要找鞋找到天荒地老。

另外原PO也在留言分享如何製作，首先先用手機拍下鞋子外觀，再用電腦美編到1張A4大小的紙上，而一張紙大約有20雙鞋，之後先護貝後再將鞋子一雙一雙剪下貼在鞋盒上，這樣不僅不會潮濕也不怕褪色。

照片一曝光，立刻引起許多網友留言表示「收納王」、「每雙盒子的空間卡得剛剛好也，超完美」、「這是我心目中放鞋的完美模樣，可是鞋太多，再放鞋盒鞋櫃放不下」、「超棒的欸我都沒想過」、「看來以後開店也要這樣做，我網路賣鞋的，每次都在翻」、「好方法，學起來」。

不過也有人認為鞋盒是紙做的，容易吸水潮濕，鞋子放在鞋盒裡容易發霉，甚至會成為蟑螂的溫床，對此原PO則分享，只要在鞋盒中放入網路上購買一個10元的竹炭除濕包，不僅不怕潮濕還可以預防小強，非常方便。

居家收納

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