發現老闆也是五月天歌迷 網友「一句話」得到免費小菜

點餐時發現與老闆同為五月天的歌迷，竟意外得到好處。一名女網友日前想吃涼麵，打開外送平台App，發現老闆在菜單備註中寫滿五月天的歌詞，於是她心血來潮寫下「一句話」，想試試能不能得到一份小菜，結果店家竟真的送來一份皮蛋豆腐。

女網友10日在「爆廢公社公開版」分享，她表示她半夜突然想吃涼麵，於是打開外送平台App叫外送。結果她看到一家賣涼麵的菜單說明裡滿滿的都是字，她本以為是老闆在抒發心事，沒想到仔細一看，上頭的文字全部都是「五月天的歌詞」。

同為五月天歌迷的原po此時心血來潮，想說與老闆開開玩笑，便打趣地在備註留言：「如果報五月天的名字會多送一個皮蛋豆腐嗎？（開玩笑的）。」沒想到餐單送來時竟真的有一份皮蛋豆腐，興奮的讓她在文中標註「五月天萬歲」，並稱讚老闆很可愛，東西也很好吃。

貼文一出，網友也紛紛表示老闆很可愛、很有梗，留言：「五迷都很棒」、「老闆也是五迷」、「客人吃的開心老闆也開心，沒什麼比開心更重要的事了」、「這個老闆很可以，不自覺都有音樂浮現」。