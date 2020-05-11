壽司郎電子服務生前後兩樣表情 網笑：員工心聲？

日本知名迴轉壽司「壽司郎」自2018年來台後，深受消費者喜愛，並陸續在台灣展店。有別於大多餐廳以服務員點餐的方式，壽司郎使用自助點餐機讓民眾點餐，不過近日有網友發現點餐機中的小秘密，並分享到網路上。

一名網友9日在「Dcard」上發文，他表示當天與女友在壽司郎用餐時，突然覺得點餐機有哪裡怪怪的，仔細一看發現，在客人點餐後，點餐機上頭的服務生動畫竟「一臉哀怨」向客人鞠躬，讓原po不禁寫到：「是製作太辛苦？以顧客為尊的服務太累人？還是有其他黑暗內幕？」

等用餐完要結帳，原po又看到點餐機上的服務生，此時竟是「笑著」的恭送客人離開，他寫到：「怎麼客人一走，店員直接笑容滿面的，這奇妙的情緒變化真是讓人措手不及。」笑著表示點餐機充滿人性。

對此其他網友留言笑回：「哈哈哈送走客人比較輕鬆啊！也太可愛了」、「才剛吃完，完全沒發現！看來得再去吃了」、「心裡想：『快滾』」、「笑死！翻臉如翻書」；有人問會不會其實服務生是在講話或低頭閉眼，不過確實有點像沮喪的表情，也有網友認為那應該是點餐時謹慎服務的神情啦！