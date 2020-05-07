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老饕激推吃剉冰加「玉米粒」 網崩潰喊：噁心
最近天氣逐漸轉熱，又來到了吃剉冰的季節。而吃剉冰最大的樂趣就在於配料五花八門，每個人可以依據自己的口味做搭配。然而看過許多種配料，卻很少人看過有人在剉冰中「加玉米」的，就有位網友上PPT詢問「有人不懂剉冰加玉米有多好吃嗎」？
原Po表示，和一群朋友一起點剉冰時，有人喊「怎麼會沒有玉米」，此話一出，「在場男性們一臉驚慌失措，說你們都這樣吃嗎？超噁耶！」讓原po傻眼表示「拜託這樣超好吃的好不好」！
對此，有不少網友表示剉冰加玉米真的令人無法理解，「我真的不懂」、「第一次聽到加玉米，噁心」、「我不行，我加玉米片」、「要不要加三色豆算了，嘔嘔嘔」。還有嘗試過的網友跳出來表示「吃過一次，噁到差點吃不完，本人平常幾乎不挑嘴」，而原po也專業回「是不是玉米粒牌子不對」。
但也有吃過的網友表示認同原po「玉米甜鹹都能配，沒甚麼問題」、「玉米冰以前就有了，微甜還不錯」。還有網友問「不是，你先告訴我哪裡有賣，我從來沒看過」，引來網友認真回「西門町楊記花生玉米冰」。
此外，此文也引起網友討論口味奇特的冰，「我還看過加生蛋黃的，嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「加蛋黃就月見冰啊，超好吃」、「全熟蛋比較噁心」。
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