台灣手搖飲霸主是誰？網一面倒狂推：喝過回不去
台灣飲料業者展店速度快、口味推陳出新，每年商機好幾百億，就有網友表示，近日天氣炎熱想買冰涼的飲料消暑，但不知要選擇哪家手搖店，於是好奇詢問「台灣手搖飲霸主是誰」，貼文立刻掀起熱議。
原PO在PTT發文提及，最近天氣晴朗炎熱，各地高溫上看30幾度，也比較想喝飲料消暑，但台灣手搖店林立，不知該如何選擇，像是茶湯會、大苑子、50嵐、清心福全、迷客夏，「好奇哪家是鄉民們心目中的冠軍啊？」
文章一出，網友紛紛留言回應，其中50嵐呼聲最高，「50嵐便宜又好喝」、「50嵐最深得我心」、「我都喝50嵐」、「霸主還是50嵐，其他都來來去去」、「50嵐啦！都買到被同事誤認是股東了」、「50嵐的珍珠有芋圓香 奶茶喝不膩」。
另外也有人推薦其它手搖店，「萬波真的不錯」、「如果要常喝走健康路線只有推烏弄」、「 推可不可熟成紅茶的麗春紅！」、「南部霸主茶之魔手」、「水巷茶弄一票，喜歡加料手搖的可以試試」、「我愛茶湯會」、「閑茗樓、迷客夏」、「以方便性來說是清心」。
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