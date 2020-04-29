她用「水壺」種出白白胖胖豆芽菜 成功秘訣只有一個

大家小時候多少有種過綠豆的經驗，但應該很少人用過「水壺」種豆芽菜。有一位網友在「我愛全聯-好物老實說」上po文，教大家如何用水壺種出好吃的豆芽菜，還特別強調成功的秘訣就是「不要開蓋」。

有位網友在「我愛全聯-好物老實說」上po文表示，「自己吃的豆芽菜自己種，自產DIY-7天即可收成」，還給出詳細的教學步驟。

1.在量米杯中加入7-8分滿的綠豆（視水壺大小而定），倒入水壺後蓋上壺蓋，之後就不能再打開壺蓋。從壺嘴注入水，水位必須淹過綠豆。浸泡四小時後將水倒掉。（再次強調不能掀開壺蓋）放陰涼處靜置一晚。

2.第二天早上再從壺嘴那邊加水，水量一樣要蓋過綠豆，充分搖一搖後再將水倒掉，晚上再重複一次同樣的動作。

3.步驟2重複6-7天，每天早晚各做一次。

原po還特別再三強調，「成功關鍵是不能打開壺蓋，只能打開壺嘴加水」。

網友親手種出白白胖胖的豆芽菜。圖擷自 FB「我愛全聯-好物老實說」

此文掀起網友討論，不少網友佩服，「這太狂了！」、「太強了！謝謝分享」，也有不少網友躍躍欲試，「我也試做看看！」、「我也種過很多次，很eazy，吃得又安心，有水壺的快試試」。還有行動派的網友已經開始嘗試了，「正在實驗中，期待收成」。

也有網友問到關鍵問題「請問為什麼不要開蓋子啊？」其他網友則回覆，「照到陽光會苦吧」、「曬太陽會變綠色啊」，且這種光並不只限太陽光，連日光燈照了也會有影響，也難怪原po會一再強調「不能開蓋」。