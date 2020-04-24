海巡署文宣嗆豬「有病不行」被封哏王 他逆風呼籲：別踩隱私底線

羅志祥與女友周揚青9年情斷，爆出交往期間男方多次出軌約砲，私生活混亂，引發民眾熱議，讓羅志祥成為網友心中「渣男」新任代言人。而向來擅於以哏圖宣導政令、帶動討論的社群粉專小編，也非常迅速的將此「時事哏」融入貼文中。

台灣自2018年起便深受非洲豬瘟疫情威脅，至今尚未解除，每當沿海出現海漂豬時都讓海巡與防檢人員相當緊張。昨（23）日「海巡署長室」粉專貼文表示，等了23年，台灣豬5月便能從疫區「畢業」，重回外銷市場，然而在這重要關口，仍有病死豬屍企圖海漂登陸，讓病毒入境台灣。提醒大家在抵禦大敵「新冠肺炎」的同時，也別忘記被防疫線攔截的「非洲豬瘟」仍虎視耽耽。

為使網友重視、加深印象，「海巡署長室」粉專小編特別結合時事哏，開頭便寫「這段日子，我們都很怕轉角遇見『豬』」，配圖則是兩隻小豬高唱羅志祥經典歌詞問「I Wanna Know 我行不行」，防疫人員則站在火堆前冷回「有病，當然不行」，文末關鍵字更加上「防疫達人」、「不是ChanceChance而已」，巧妙將羅志祥的歌名、歌詞融入豬瘟防疫宣導中。

小編用心的各種埋梗立刻獲得萬人點讚，不僅網友笑翻表示「海巡署是不是有未來人，哏也準備太快」、「這篇文有好幾個彩蛋」、「哏王非海巡莫屬」。該文也吸引許多政治人物如立委陳亭妃、吳思瑤等人留言，讚海巡署「懂玩」、「懂豬」，連同僚海巡署偵防分署的粉專小編也來說「我們只能遠遠的看老司機開車……」，暗嘆自己跟不上對方玩哏速度。

不過由於羅志祥過去曾遭網友爆料感染性病，當時還牽連多名女星，儘管最後出示健康檢查診斷書自證未染病，仍無法擺脫關鍵詞連結。有網友便在臉書發表「逆風」看法，認為政府為取得網路聲量，常會結合時事製作迷因圖進行宣傳，但若刻意挪用藝人隱私、以嘲諷為基底去進行宣導，縱有流量也不是好方法。

該網友也表示，雖然不喜歡羅志祥，但現在有許多人正努力撕下以性為傳染途徑的疾病背後的汙名標籤，大家不需要為嘲諷他而走回頭路。更呼籲政府粉專應有所為有所不為，正視自己的地位與追求流量的媒體、網紅不同，別對民眾或藝人的私人領域刻意踩線或搧風點火。該文已有不少網友分享，認為公家機關的粉專可以輕鬆幽默，但對較敏感的界限仍應把持住。