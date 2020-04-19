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他問全聯送的公仔主打客群是誰？ 網一面倒：小孩超愛

聯合新聞網 / 綜合報導
近期全聯推出的公仔因其「怪異」的外型受到不少網友討論，就有一名網友在PTT中PO文發問「全聯送的公仔客群是誰？」圖擷自PTT
近期全聯推出的公仔因其「怪異」的外型受到不少網友討論，就有一名網友在PTT中PO文發問「全聯送的公仔客群是誰？」圖擷自PTT

全聯福利中心一直都是許多民眾購買日常必需品的好去處，為了提高民眾購買的單筆消費金額，全聯經常以「換高級鍋具組」的方式，刺激大眾的購買率，而近期更推出消費滿400就送「蔬果總動員吸盤公仔」的促銷活動，但因為其「怪異」的外型而受到不少網友討論。對此，就有一名網友在PTT中PO文發問「全聯送的公仔客群是誰？」

原PO在文中提到，自己前幾天去全聯購物時，剛好買了400多塊，在結帳時店員就隨機拿了一個公仔給他，回家後他興奮的拆開來看，因為該公仔「奇特」的外型，讓原PO不禁開玩笑的直呼「怎麼那麼像病毒」，所以就忍不住詢問廣大網友「這怪東西的主打客群到底是誰？」

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，並紛紛回應「其實很多小孩子都很喜歡」、「在小學生之間超紅的」、「我家小朋友有在集，他們都超愛的」、「小學生很瘋啊，老師禁止他們帶來學校」、「幼稚園的小朋友很愛」、「媽媽社團一堆媽媽幫小孩在求購」、「小孩超愛，家裡有小孩就知道，簡直瘋了」、「雖然醜爆，但小學生超愛，真的很誇張」、「這在國小很瘋欸」、「我兩個唸國小的女兒都很愛，超詭異的」、「很多小孩都覺得小小的很可愛，所以都吵著說要集整組」。

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