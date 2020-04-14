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過期鮮奶還可以怎麼用？ 內行網友曝神法：泡澡皮膚超滑嫩
一般人若是來不及將牛奶喝完，通常會直接將它倒掉或是丟垃圾桶，或許都沒有想過其實過期的牛奶也可以拿來做很多事。日前就有一女名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文表示，自己剛好在冰箱中翻到過期的鮮奶，而且還剩很多，所以倒掉覺得相當可惜，想說可以再拿來喝，於是她就好奇的詢問廣大網友「你喝過過期最久的鮮奶是過期幾天？」
原PO在文中提到，前幾天她在冰箱翻到過期的鮮奶，一看似乎還剩下8分滿，覺得倒掉很浪費，因此一直在猶豫到底要不要繼續喝完，但是又怕喝了對身體不好，所以發文問網友通常牛奶過期幾天還可以繼續喝。
PO一出後，立刻引來大批網友瘋狂留言，紛紛回應原PO「其實沒變質都能喝」、「只要味道沒變，倒出來質沒變，我都喝，沒在看日期」、「沒有異味的話，可以隔水加熱」、「差不多就是一個禮拜，包裝上只是賞味期限，有沒有壞打開聞才知道」、「之前過期10天，但味道好像都沒變」、「5天後直接拿來做優格」、「我喝過過期20天，沒有開開關關，根本沒事」、「我喝過過期2年的牛奶」。
還有各種生活達人推薦過期牛奶的神用法，「拿來泡澡皮膚超滑嫩」、「洗頭髮好用！改善髮質還有淡淡乳香」、「可以當牛奶浴」、「拿來澆花，花草會長超好，我都這樣做」、「試試看做麵包，會很好吃」、「我媽會拿過期牛奶敷臉」、「不要超過7天，都還可以喝，不然拿去煮玉米濃湯也可以」。
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