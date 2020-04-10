全聯買鳳梨店員詢問「貼心服務」他驚呼：10年來初次遇到

連鎖超市全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前有網友到全聯拿了鳳梨準備結帳，這時收銀員詢問「鳳梨要削嗎」，貼心服務讓他又驚又喜地說「10幾年來第一次被問」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文提及，這天去全聯購物到櫃台結帳時，店員突然問「先生鳳梨要削嗎」，由於初次聽到便好奇詢問對方「你們有幫忙削鳳梨？」，店員解釋這項服務一直都有，如果需要可以告知，他聽完回答驚呼「10幾年來第一次被問」。

貼文一出，立刻掀起熱議，「真假！從沒被問過耶」、「哇！我還真的不知道有這個服務」、「太好了，下次也來買」、「看到這篇才知道有代客削鳳梨」、「第一次知道有幫忙削，長知識了」、「原來電原也有削鳳梨的技能」。

另外也有人表示，「頂好和全聯都有這項服務喔！」、「現在是敏感時機，有點不敢讓別人削水果」、「呃…防疫視同作戰，建議還是自己來」、「我都自己削比較安全」、「全聯也有幫忙切西瓜的服務」。