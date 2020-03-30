住台灣很安全！20名外國人大讚防疫佳：全球都該向台灣學習

新冠肺炎肆虐，我國政府與防疫人員在第一線努力防堵疫情，讓我國成功抗疫，成功的防疫經驗也備受國際肯定，許多國家點名要學習台灣作法。有20名外國人特地錄製影片感謝台灣，直言「全世界應該將台灣防疫措施視為楷模，並向台灣學習」，強調「住在台灣很安全」。

演員John（陽昊恩）近日錄製影片，邀請20名外國人分享，對台灣防疫做法的感受，John表示，台灣有許多完善的防疫作為，讓外國朋友都認為「住在台灣是一件非常安全的事！」

美國人賈斯汀表示，「我想要給台灣一個大大的感謝，大聲說出來你們在控制疫情方面做得很好！」瑞典人方馬丁表示，全台灣的人不分晝夜工作，包括醫療人員、運輸業人員、超商店員、外送員等等，都在努力防堵疫情。

來自法國的Ric表示，在台灣任何地方都能看到乾洗手，捷運站也設有紅外線熱顯像儀，以防堵發燒患者，非常不可思議。德國人賀少俠表示，全世界都應將台灣視為楷模，並向台灣學習，希望台灣防疫能繼續保持。

其他的外國朋友還有Tony、柯龍、Wojtek、邵豐、Nathascha、陳無憂、Tars、泰山、Mary、Barry、Noah、Cody、Luis、Alberto、Raymond、Nicole、Adam、Michael & Dianna、Sebastiano也紛紛表示，「台灣加油」、「做的很好」、「台灣我愛你」、「台灣是我的家」，紛紛大讚「住在台灣非常安全」。