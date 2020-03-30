想買紅茶自調奶茶問超商哪家最好喝 網友點名兩品牌：真心不騙！

台灣的超商多角化經營，什麼都有什麼都賣，加上長時間營業，即便半夜想喝飲料也都可以到超商購買。近日就有網友在PTT八卦版詢問，表示想到超商買紅茶自己調配奶茶，問大家「超商紅茶的霸主是哪款？」，當中最多人點名的是「義美」及「純喫茶」兩家。

網友29日深夜在PTT八卦版發文，詢問網友們超商紅茶哪款最好喝。原po表示，因為家中已經有鮮奶了，想說買瓶紅茶自己調鮮奶茶來喝，但半夜飲料店都關了，只能去超商買，他因此好奇哪個廠牌的紅茶最優。

留言區中「義美」及「純喫茶」各有支持者，選擇義美的網友回應：「義美加鮮奶，我唯一喝了不會噁心的」、「義美，試到現在唯一不會胃食道逆流的」、「調鮮奶茶的話，義美很適合，連甜度都調好了」、「義美紅茶 ，真心不騙」。

而純喫茶的粉絲則說：「要調牛奶進去，秒選純喫茶」、「純喫紅茶加鮮奶依然絕配，一定要夠甜啊」、「只推純喫茶」；另外，推薦純喫茶的網友也分享他們的調配秘方，「純喫茶加光泉全脂加水3：1：1」、「純喫紅茶太甜，要套點10%比例的純喫無糖綠，甜度較剛好」。