因疫情停課 日本中小學生在Minecraft自辦畢業典禮

隨著新型冠狀病毒疫情擴散，日本早在本月初便已宣告學校停課。由於日本的學年一般結束在三月中，許多學校來不及舉辦畢業典禮就提前停課，導致學生無緣參加自己的畢業典禮，心情失落。不過，日本有一群中小學生就想出了一個好點子：線上畢業典禮。

根據Denfaminicogamer的報導，這場「虛擬」畢業典禮是由其中一位學生的家長——網友「柏原周平」轉貼到網路上因而爆紅。柏原周平發現正在玩網路建築遊戲「Minecraft」的兒子和一群網友們利用遊戲中的素材，自己打造了畢業典禮會場，並且為自己舉辦了畢業典禮。

這場畢業典禮被設定在遊戲世界中的架空學校「十字路口建築專科學校」，參加的八個人其實分別來自於不同的年齡層和縣市，平常他們是一起玩Minecraft的同伴，在現實世界中並沒有碰過面。其中有一位國三學生，因為畢業典禮被取消，而無緣參加。一群網友們便決定要在線上為他舉行畢業典禮。他們在遊戲世界中不但蓋了體育館，還應景地搭配上了椅子和紅毯。整個畢業典禮的過程也和現實世界的畢業典禮一模一樣，包括畢業生入場、來賓致詞、頒發畢業證書等等。

柏原周平表示，兒子平常就和網友們在Minecraft裡打造了許多建築物，包括學校、購物中心、旅館等等，他也叮嚀兒子「要玩遊戲就要認真點玩」，希望藉由遊戲達到調適身心、學習社交等目的。在這次的畢業典禮中，柏原周平也對於兒子的行動力、規劃能力，以及對他人的同理心等，感到非常感動。

曾經認為Minecraft只是「積木」的柏原周平表示，「我也發現孩子們玩遊戲的方式，已經跟我們不太一樣了。對於他們而言，或許線上遊戲已經是一種理所當然的遊樂場了吧。」