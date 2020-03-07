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「謝謝三年來的陪伴」 日本車站手繪畢業祝賀感動網友

聯合新聞網 / 綜合報導
日本靜岡縣靜岡車站貼出畢業祝福，期許畢業生走向光明未來。圖／J-town
日本靜岡縣靜岡車站貼出畢業祝福，期許畢業生走向光明未來。圖／J-town

每年的三月份，適逢日本的畢業季，然而，因應新型冠狀病毒疫情，日本首相安倍晉已宣布三月二日起停課，許多學校的畢業典禮因而被迫提前、縮小規模甚至取消，讓以往熱鬧盛大的畢業季蒙上了一層陰影。不過，在另一方面，鐵路車站意外出現的「畢業祝賀」卻打破了因疫情而來的肅殺，感動了網友們的心。

位在本州島中部的靜岡縣靜岡車站，便在三月一日出現了「畢業祝賀」，為靜岡各地在當天畢業的高中生獻上祝福。這份「畢業祝賀」寫在車站白板上，內容提到「自各位用電車上下學至今已經過了三年的時間。這三年來的高中生活過得怎麼樣呢？感謝你們無論刮風下雨還是炎炎夏日，都始終前來靜岡車站，今後或許有人會踏上其他的路線前進。往後的路上有歡笑和喜樂，當然也有難過的關卡。到了那時，希望你們也能想起和朋友們一起度過的快樂時光，堅持下去。我們也會默默地為你們加油。各位所踏上的路線，肯定連接著光明的未來。讓我們朝著光明的未來，出發前行！」

照片貼上網路，許多網友紛紛留言，表示深受感動。「體貼入微啊！」、「女兒從國一就一直深受靜岡車站照顧，到現在已經六年了。一想到六年前自己擔心的心情，眼淚就流出來了。」

無獨有偶地，位在九州鹿兒島縣的鹿兒島中央車站也出現了為畢業生打氣的「畢業證書」。這張畢業證書寫在黑板上，內容感謝各位畢業生在三年來的陪伴，「謝謝你們每天搭乘電車上學。無論是對大雨沒有抵抗力的指宿枕崎線，還是常常有動物出沒的日豐本線，或是意外難纏的鹿兒島本線，或許我們對各位而言不能說是機能便利的好車站，但是這三年來，看著各位努力向學的樣子，我們也從中獲得了力量。從今以後，或許大家就會各奔東西，但鹿兒島中央車站將會一直在這裡等候著大家。祝你們畢業快樂。」

根據J-Town的報導，這張「畢業證書」是由鹿兒島中央車站的年輕職員們手繪而成，為了讓客人們感到賓至如歸，他們自己想出了這個企劃，搭配季節構思文案、描繪插圖。據說新年時，也曾經以繪馬主題登場。JR九州的鹿兒島分部表示，「鹿兒島中央車站，一天大概有兩萬人上下車，其中除了小學生以外，也有國中生和高中生。我們認為其中一定也有許多人是今年畢業，因此，將對他們的心意注入其中，做出了這份企劃。」

許多網友看了這張照片後表示，「讓人精神振奮」、「好有人情味的車站」、「激起了想要去鹿兒島搭乘電車的心情啊。」

日本鹿兒島縣鹿兒島中央車站，貼出畢業證書感謝學生們三年來的陪伴。圖／Twitter
日本鹿兒島縣鹿兒島中央車站，貼出畢業證書感謝學生們三年來的陪伴。圖／Twitter

新冠肺炎 畢業典禮 停課

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