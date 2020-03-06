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台灣零負評Youtuber？網狂推「3個頻道」第一名非她莫屬

聯合新聞網 / 綜合報導
美食水水千千榮登鄉民心中台灣零負評Youtuber第一名。圖擷自instagram
美食水水千千榮登鄉民心中台灣零負評Youtuber第一名。圖擷自instagram

蔡阿嘎夫妻前天遭不明人士攻擊，據悉嫌犯因不滿留言被嗆，憤而展開報復，引發大眾對Youtuber們的關注，對此，有網友好奇台灣哪個Youtuber最沒負評，其中有「3個頻道」廣受鄉民支持推崇。

PTT紅人金庸發文表示，「身為公眾人物，一定多少會有一些負評，看菜阿嘎被打正反兩面都有，有人叫好也有人幫忙叫屈，想問台灣有哪個Youtuber是幾乎沒負評的呢？我想到的只有千千，鄉民覺得呢？」

貼文一出立刻掀起熱議，網友們認為千千長相甜美、個性開朗不做作，紛紛點頭支持零負評Youtuber非她莫屬，「千千我可以」、「千千Youtuber女神無誤」、「唯一支持千千」、「千千女神萬歲」、「最喜歡看她的頻道」。

致力於環境議題的「台客劇場」聲量排第二，去年不幸過世的「光頭哥哥」則排第三，「光頭哥哥QQ」、「推推台客劇場」、「台客劇場啊！」、「台客劇場，許多影片都很有意義」、「怎麼可以少偉大的光頭哥哥」。

此外，網友認為人紅是非多，容易招來麻煩與爭議，「紅了就會有人眼紅」、「不紅的就沒人黑」、「不紅的人就沒啥負評，只要紅就會有人看不順眼」、「人怕出名豬怕肥，不紅的當然沒負評」。

拍攝許多環境議題的台客劇場聲量排第二。圖擷自facebook
拍攝許多環境議題的台客劇場聲量排第二。圖擷自facebook

去年不幸過世的「光頭哥哥」則排第三。圖擷自facebook
去年不幸過世的「光頭哥哥」則排第三。圖擷自facebook

金庸 PTT YouTuber

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