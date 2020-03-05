日本網友曬海邊情侶浪漫合照 踮腳親吻真相笑死人
單身也能「放閃」？日本有男網友在Twitter大曬海邊拍攝的「情侶合照」，不過鏡頭背後原來是一人分飾兩角的「偽放閃」。
照片乍看像一對男女穿情侶靴站在蔚藍海邊拍照，女方的黑色皮靴微微踮起，令人聯想鏡頭外二人接吻的畫面。然而，另一張照片卻揭露實情是男子把手撐在靴內，喬裝還有另一個人存在。
原PO解釋，當日是借了妹妹的黑色皮靴，假扮「女友」拍親密照。
妹からブーツ借りて一人リア充ごっこしてる— U薙-Z＠Ninja250R、Ninja1000 (@unagi_z) February 19, 2020
クソ楽しい pic.twitter.com/FeKuqNkl42
照片短短一日已吸引逾 26 萬個讚，不少網友大讚原PO有創意，笑言他「手臂好細、好性感！」、「身體好有彈性。」、「我女友要我幫你按讚。」，也有單身網友為此而傷感，稱「想不到單身也能有這些把戲。」、「笑著笑著就哭了！」。
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文章授權轉載自《香港01》
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