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主婦愛超市集點換購 網友大推這贈品必換

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯集點換購廚具深受女性消費者歡迎。 圖／全聯提供
全聯集點換購廚具深受女性消費者歡迎。 圖／全聯提供

常到超商、超市消費的民眾都會發現業者不斷的推出集點換贈品的活動，為了就是吸引消費者上門，一名女網友常到全聯超市購物，也因此蒐集了多張點數貼紙，她在整理時卻一直很猶豫到底要不要換贈品？若要換的話應該換什麼？她在「我愛全聯好物老實說」臉書粉絲團貼文後引來許多網友的熱烈迴響，多數人都點名「鍋鏟」是最好用的。

原PO貼出一張照片，可看到桌上放了兩張集滿點數的集點卡共有140點，旁邊還有多出來的4張點數，她表示整理這些貼紙時心裡卻很糾結，「到底需不需要？到底該不該換？到底要換什麼？請問有人有換嗎？哪一種很可以呢？」原PO說以前如果不想換購的話都直接將點數丟掉，但這次對於全聯的贈品很感興趣，原本想換烤盤，但體積太大只好放棄，她想問鄉民們有沒有推薦哪一個贈品是值得換的。

貼文引來許多網友討論，有人分享自己心得「我換手套，黑色有質感，夠厚」、「我換了烤盤，質料還滿紮實的，夠大」、「全聯換購價越來越高，我都沒換了，點數跟別人換衛生紙比較實在」、「我換2個烤盤，我不喜歡鍋子，覺得太重」；也有網友建議「有需要再換了」、「真的買需要的，不要買想要的」、「可以把貼紙賣掉啊」、「不需要就不換」、「選擇實用性」、「有需要才換，因為下次集點，妳一定會跟著集點跟著換」。

然而多數人都一致推薦原PO換鍋鏟，「如果家中是不沾鍋，鍋鏟是不錯的選擇」、「至少換鏟子，$99好用」、「我花少少的錢換鍋鏟不心痛，換了2隻」、「很多人推薦鏟子，好用」、「鍋鏟超好用，我換3隻了！如果家裡用不沾鍋，這會是個不錯的好選擇喔」、「矽膠鍋鏟，好用，值得換」、「我已經換一支鍋鏟和一個24公分鍋子，還想換一支鏟子」。

原PO集滿了兩大張的全聯點數，卻苦思要換購什麼樣的商品。 圖／翻攝自「我愛全聯好物老實說」
原PO集滿了兩大張的全聯點數，卻苦思要換購什麼樣的商品。 圖／翻攝自「我愛全聯好物老實說」

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