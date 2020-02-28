一排軟綿綿抱枕要選哪個？ 左二被網友識破笑「別裝了！」

推特上的網友們時常分享自己的生活趣事。而最近，一名日本網友在推特上貼出一張家中抱枕的照片，竟意外引發轟動。

這張照片中的沙發上放了四個抱枕，網友在圖上註解：「選一個喜歡的吧！」想不到此圖一出，許多網友紛紛指定要「左二」：「想抱著左二睡覺」、「想把臉埋進左二那個白色的」、「白色的！左二白色的讓人超想吸！」

仔細一看，原來左二的抱枕，竟然是一隻貓咪偽裝而成。

根據J-Town報導，原來，這隻白色的異瞳貓名叫大福，是推特網友所飼養的寵物貓，在推特上也有自己的帳號。飼主接受訪問的時候也表示，其實大福只有在冬天時才會這樣將身體縮在一起，可以說是「季節限定」的睡姿。