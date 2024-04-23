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搭廉航、住膠囊旅館…真有人出國「窮遊」？網曝省錢妙招：一樣開心

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，她在赴日旅遊前被長輩要求應該「窮遊」就好，別亂花錢，讓他不解，是否真的有人出國遊玩仍在省錢。日本街景示意圖。圖／Ingimage
一位網友表示，她在赴日旅遊前被長輩要求應該「窮遊」就好，別亂花錢，讓他不解，是否真的有人出國遊玩仍在省錢。日本街景示意圖。圖／Ingimage

每年的4月底至5月初是日本黃金周，當地人會藉此機會安排國內旅遊，各大觀光景點都會湧入大批人潮。近日一位網友發文表示，她先前便安排好要到東京旅遊，但不巧卡到黃金周前，因此機票價格較貴。而她的家人得知後便要她出國別花太多錢，年輕人選擇「窮遊」就好，甚至提出去日本三餐只吃超商、搭廉航的紅眼班機等要求，讓她不解，真的有人出國玩還這麼省錢的嗎？

原PO在PTT上發文表示，她在幾個月前便訂好要去東京旅行，但因為出遊日期在黃金周之前，所以機票價格較貴。在出發前一周，原PO的家人便開始灌輸她出國花錢是錯的，反正只是去看看景點，外幣帶剛剛好就好，並告訴她年輕人要選擇「窮遊」，不該把錢花在娛樂上，老了才不會沒錢，讓原PO十分苦惱「我都覺得出國遊玩是件有罪惡感的事了」。

原PO表示，家人還向她提出在日本三餐只吃超商、坐廉航的紅眼班機、住宿選擇膠囊旅館等要求，讓她不解，真的有人都要出國玩了還照做的嗎？

對此有不少網友表示，既然都出國玩了，就別對自己那麼苛刻，「都出國去玩要這麼省也太辛苦」、「如果不是動不動就出國，省這錢到未來會值多少呢？不是說鼓勵大手大腳地花，而是也不用太苛刻了，出國的意義在於體驗和創造美好回憶」、「都已經決定要去了，何必這麼摳讓自己不愉快」、「要這樣玩我寧願不出去，直接省起來。出去玩就想吃好玩好，住的也要有一定水平」、「我都花時間成本跟機票錢了，還不體驗當地的好，去吃超商，吃泡麵，這樣就在台灣買日貨來吃就好啊」。

也有人認為，出國開銷多寡取決於個人意願及行程安排，窮遊或者平價消費也沒有不好，「之前我有朋友就是窮玩，人家也是很開心」、「我同意可以住膠囊旅館，如果你天天都有走爆的行程的話」、「我就是啊，我不太重視飯店跟飛機，飲食也不太在意」、「我就是那個專門搭廉航、睡膠囊旅館、吃便利店跟超市打折熟食的，一樣玩得很開心」、「我不注重吃，喜歡徒步走很多景點，不過住還是會想住舒服的一般旅館，看個人取捨啦」。

此外，還有不少人推薦遊日時的省錢妙招，「不要去便利商店，去mall裡的超市，大概晚上7、8點開始熟食區會大特價。那個熟食的品質和味道遠比便利商店的好，選擇也非常多，特價更是非常便宜」、「我都吃超市半價便當跟住網咖、搭夜巴，第一晚、最後一晚睡機場」、「松屋、吉野家、sukiya等等便宜的餐廳也可以啊」、「拉麵也算便宜的」。

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