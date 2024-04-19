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被小孩誤拿！她急懸賞1000換回百元鈔「錢母」 網曝這張特別之處
訂外送時可以選擇以信用卡或現金支付，日前一名網友叫了外送請小孩付錢取餐，未料事後發現付出去的百元鈔是她特地求來的「錢母」，上頭有符咒和印章戳記，最後只好趕緊用懸賞1000元的方式找回那張特別的紙鈔。
網友在臉書社團《內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團》發文表示，4月17日早上10點多叫了外送，孩子拿了一張百元鈔給外送員，不過這張鈔票是泰國師父加持過符咒錢母鈔票，希望可以用1000元換回百元鈔，原PO也求助網友「拜託有外送人員有認識的或是有收到的，聯繫我！」
貼文一出，許多網友紛紛幫忙轉發到各大臉書外送社團，隨後該位外送員看到貼文將鈔票送還原PO，令原PO相當感動「感謝幫我找回的恩人，還有漂亮的外送姐姐，謝謝你們」。
此外，也有人留言表示「母錢招回？」、「找回來真厲害」、「泰國招財符文，這張是錢母，能放皮包招財」、「泰國師傅寫的招財經文」、「善的循環，你馬上幫助外送員獲得10倍獎金，這招財經文很有效！」、「下次不要再這樣做了，這樣是毀損國幣」。
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