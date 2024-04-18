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好吃到跟孩子搶！他曝麥當勞1隱藏吃法 驚豔「彷彿新世界」

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞受到許多大人小孩的喜愛。 路透
麥當勞受到許多大人小孩的喜愛。 路透

麥當勞是許多大人小孩最愛的速食店，除了美味的漢堡薯條以外，不定時還有一些新產品或是經典商品上市，征服不少消費者的胃。有一位爸爸帶著家人去麥當勞用餐，他因為吃了肉桂捲覺得口有點乾，於是沾了孩子的冰淇淋來吃，沒想到竟然迸出新滋味，讓他大讚彷彿來到「新世界」。

這名爸爸在Dcard以「麥當勞甜點新吃法…太屌了」為題發文，他說日前帶家人去吃麥當勞，自己點了肉桂捲當點心，也幫小孩點了蛋捲冰淇淋，但肉桂捲吃到最後覺得口有點乾，於是便沾了孩子的冰淇淋來吃，沒想到肉桂的味道和冰淇淋在嘴裡炸開，讓他直呼「那股無法比擬的味道，在我心裡的甜點排行裡直接竄升到第一」。

原PO欲罷不能，還把小孩的冰淇淋搶來配著吃完，然後又去把剩下兩個肉桂捲買來還外加一個OREO冰炫風，結果讓他大驚「彷彿來到新世界一樣！」他建議對肉桂味無法接受的人，可以嘗試搭配冰淇淋吃，保證一口接一口，「這樣的吃法，真的好吃到讓我第一次上來發文分享給大家」。

貼文引起熱議，不少老饕也分享不同食物搭配的吃法，「冰淇淋沾薯條也很好吃，真的是百搭」、「薯條沾番茄醬加糖超好吃！拿來沾蛋捲冰淇淋或加進玉米濃湯裡也不錯，推推」、「麥噹噹的蛋捲冰淇淋吃法，我最愛的是拿雞塊去沾，尤其是剛炸好的雞塊，酥脆熱沾上冰涼甜的蛋捲冰淇淋超讚的」、「我也都這樣吃欸，蘋果派也要加蛋捲冰淇淋」、「薯條加可樂也不錯吃耶」、「巧克力可頌加冰淇淋才是真諦，超級好吃」、「原味可頌裡面夾蛋捲（冰淇淋）也超爆好吃！真心推」。

漢堡 薯條 麥當勞

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