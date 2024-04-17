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淡水女騎士「背上掛一條蛇」！她目擊嚇翻不敢說 結局曝光了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在路上等紅綠燈時，驚見前方女騎士背上有一條蛇，當下很驚嚇，卻也怕驚嚇到蛇，反而讓女騎士受傷。 聯合報系資料照
網友在路上等紅綠燈時，驚見前方女騎士背上有一條蛇，當下很驚嚇，卻也怕驚嚇到蛇，反而讓女騎士受傷。 聯合報系資料照

隨著天氣逐漸變熱，許多動物也紛紛出籠上街。近日有一名網友表示，她前幾天晚上在騎車回三芝的路上等紅綠燈時，驚見前面女騎士的背後纏著一條，從坐墊爬到脖子附近，驚嚇之餘也「非常想告訴她」，但又怕驚嚇到她，最後結局隨之曝光了。

網友在臉書社團「阮厝住三芝」PO上圖文表示，她15日晚上19：20左右正在淡水三芝路上等紅綠燈，結果往前一看突然發現，前方女騎士的背上掛著「一條長長的蛇」，她除了感到驚嚇外，心裡非常想告訴她，但同時也害怕蛇受到驚嚇，不小心攻擊傷害到女騎士。

不少網友見狀直呼可怕，也有人開玩笑說，「這蛇肯定是要搭霸王車」、「她的男友是蛇精變的，半路現出原形」、「不說還以為是背帶」、「其實不瞞你說是真蛇包包啦」、「會不會她常常有行車糾紛，靠蛇來防身」。

也有人認為應該要當下和小姐反映，「如果是我的話會希望別人在這時候先告訴我，或是幫幫我把蛇弄掉，如果我騎到半路發現絕對會嚇到摔車，因為我超怕蛇」、「應該要跟小姐說的」、「就應該要講阿，萬一咬到她勒」。

但原po認為當下如果蛇的頭已經在女騎士脖子附近，又纏繞在包包背帶上面，行徑中如果被嚇到要靠近路旁請人幫忙，是非常困難的。原po也說，後來又恰好在三芝市區巧遇，聽到女騎士尖叫了兩聲，原po確認她沒事後，最後才默默離開。

紅綠燈 騎士

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