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他嘆大陸公車少「1設備」很落後 網反譏：台灣才奇怪

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸公車。示意圖／新華社
中國大陸公車。示意圖／新華社

各地生活習慣不同，不同地方的文化也有些許差異。日前，一名網友在PTT透露，他先前到中國大陸旅遊，搭公車時才發現車上竟無安裝「下車鈴」，忍不住傻眼直呼「也太落後了吧」。

原PO回憶，自己第一次搭大陸公車，要下車時竟找不到下車鈴，到站後司機便直接開門讓他下車。與台灣公車下車須按鈴的習慣不同，使原PO忍不住發文大嘆「中國的公車沒有下車鈴也太落後了吧！」

貼文一出，立刻有網友解答，「中國大陸公車不用招手按鈴，每站都會停啊」、「每站都停啊，幹嘛按？」、「跟捷運一樣每站必停，所以就沒下車鈴了」；還有人反而嫌棄起台灣公車，「台灣有下車鈴才奇怪，就每站停靠啊，反正不停也會誤點」、「台灣招手按鈴上下車跟兩段票才是世界奇葩」。

據了解，大陸公車每站都會停，僅有少部分公車有下車鈴，基本上全車只有1個設置在車門附近。曾有網友在大陸論壇「知乎」分享，大陸公車通常鼓勵乘客下車前先走到車門，有時候按鈴還可能被司機罵，更有公車會直接拆掉下車鈴。

PTT 公車 生活習慣

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